Eged István Renátó, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón adta hírül, hogy elérkezett a Városgondozás Eger Kft. munkájának legszebb, legizgalmasabb része, az egynyári virágok ültetése. Csütörtökön az érsekkerti Zenepavilonnál, pénteken pedig a Dobó téren ültették el az idei első egynyári növényeket.

- Összesen majdnem 80 ezer egynyári virág ültetünk, ami jelentős mértékben igénybe veszi a cég erőforrásait. Napi 3 ezer növény elültetésével számolva előreláthatólag június végére kerül a földbe az utolsó virág is. A helyszínek nem változtak a korábbi évekhez képest, a legtöbb virág idén is az Eger-patak melletti sétányra kerül, de sok egynyári növény lesz az Érsekkertben a szökőkút körül, az Eszterházy téren, a Szent József parkban, a Hatvani kapu téren, illetve a város számos más pontján, az északi és déli városrészeken egyaránt - részletezte programot Eged Renátó.

Elmondása szerint a tavaly ősszel elültetett kétnyári, illetve hagymás növények, így például az árvácskák és a tulipánok sikeresen átteleltek a földben. Áprilisban főleg a tulipánok virágzása aratott nagy sikert, melyeket hagyni kellett elvirágozni, annak érdekében, hogy egészséges állapotban vehessék ki a földből a városgondozás munkatársai. Az eltávolított virághagymák jelentős része még ép maradt, melyeket így idén ősszel újra el lehet majd ültetni.

A tavalyi virágok kiszedése után a földet gyomtalanították és levegőztették. A talajelőkészítésen, valamint a dísznövények hónapokig tartó kinevelésén és ápolásán túl az ültetést követő időszakban is nagy figyelmet kell fordítani az egynyári virágokra. Óriási vízigényük van, ezért főszezonban minden munkanapon két locsolóautót üzemeltet a cég a frissen ültetett virágok szépségének megőrzése érdekében.

Sok újdonsággal készül idén a Városgondozás Eger Kft.

- Ferenczy Tamás, a Városgondozás országosan is elismert főkertésze jóvoltából idén is változatos felhozatal várható az egynyáriak terén, például Dr. Kovács Zoltán világhírű magyar növénynemesítő több alkotását is elültetjük Egerben. Harminc féle növény összesen több mint ötven változatával találkozhatunk majd. Ezek között lesz bársonyvirág, kána, vízifukszia, bazsalikom, kakastaréj, valamint a híres egri borról elnevezett bikavér is. Ez utóbbi a taralyos celizóza, más néven a kakastarély bíborszínű nemesített változata. Színe az egri bikavérre emlékeztet. Eged Renátótól megtudtuk: sárgával és ezüsttel kombinálva ilyen bikavért ültetnek majd a patakparti támfalban lévő virágládákba. Újdonság lesz még idén, hogy a Mátyás király út végén lévő körforgalomban, a Kerecsend felől érkezőket egy virágokkal beültetett Eger felirat fogadja majd, ez a projekt jelenleg folyamatban van - mesélte Eged Renátó, majd hozzátette, hogy Eger remélhetőleg idén is jól fog szerepelni a Virágos Magyarország versenyen, ahol tavaly az Arany Rózsa díjat nyerte meg a város.

Továbbá idén a Városgondozás feléleszti a korábbi években elindított kezdeményezést arról, hogy Egerben legyenek vadvirágos rétek. Tizenhárom ilyen területet terveznek szerte a városban. Ezeket a helyeket kitáblázzák, így mindenki tudni fogja, hogy nem véletlenül van meghagyva nagyobbra a fű az adott helyen, ami a vadvirágok fejlődését segíti. A kijelölt területeket vadvirágmagokkal vetetik be, melyek először nyár végén vagy ősszel fognak kivirágozni.