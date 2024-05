– A helyszínünk folyamatos fejlesztése mellett előadásokat szervezünk. Arra törekszünk, ne csak stand up fogadja a közönséget, de több napos rendezvénysorozatokra is vállalkozunk a GarázsSasvárban, amelyek során helyi programok is kapcsolódnak a Dumaszínház tagjainak műsoraihoz. Olyan eseményekre törekszünk, amely során – a szlogenünk szerint – közönségből közösség válik. Ehhez közösségi teret az általunk kialakított panzió biztosítja, illetve a Mátra természeti környezete – foglalta össze dr. Litkai Gergely.

Ezután a nagyrédei Scharioth Birtok mutatkozott be a tulajdonos Scharioth Ágnes ismertetője révén. Részletezte a birtok megvásárlásának, fejlesztésének, a többhektáros klasszicista park kialakításának történetét, majd a jelenre áttérve beszélt az egyre népszerűbb zenés-borkóstolós szabadtéri rendezvényeikről. Dr. Benkő Béla ezután számolt az előző közgyűlés óta az elnökség által tett intézkedésekről, egyesületi munkáról.

– Folytattuk népszerű programjainkat, így például a húsvétkor szokásos belvárosi tojáskereső játékot, az egyre közkedveltebb 10 hét, 14 program rendezvénysorozatát, amely 14 séta és program révén mutatja be Gyöngyöst és annak környékét. Részt vettünk a Kapcsolódások napján, május 12-re, Gyöngyös városnapjára omnibuszos városnézés szervezésén vagyunk túl. Nem várt sikert hoztak a gyöngyösi 1-es helyi járaton szervezett városnézéseink. A menetrend szerint közlekedő buszról voltak, akik a teljes, idegenvezető által kommentált utat végigbuszozták, és csak utána szálltak le ott, ahol eredetileg akartak. Június elsejére megszerveztük a Bivaly nevű gőzmozdony vontatta nosztalgiavonat érkezését Budapestről Gyöngyösre, s aki szeretné, a nap folyamán Bivaly "kistestvére", a Gyöngyi gőzös húzta szerelvénnyel is utazhat a Mátravasúton. Megújult a weboldalunk, így egyrészt biztonságosabb lesz adatvédelmi szempontból, ugyanakkor informatívabb és vonzóbb megjelenésű is az oldalra látogatók számára – közölte egyebek között dr. Benkő Béla.

A közgyűlés a felügyelőbizottság jelentését és a 2024. évi eredménytervet is elfogadta. Ezután kötetlen programként a Nyilas Pincészetben borkóstolással egybekötött pincelátogatás zárta a napot.