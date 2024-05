Szombaton, a közlekedési kultúra napján a MÁV-VOLÁN-csoport is azt kéri utasaitól: Legyünk társak a közlekedésben! A fedélzeti-, állomási- és testkamerák segítségével, továbbá a rendőrség hathatós együttműködésének köszönhetően sikerül elfogni az elkövetőket. A jegyvizsgálók, az autóbusz-vezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít, az elkövető súlyos büntetésre számíthat, tette szabadságvesztést is vonhat maga után - írták szombati közleményükben.