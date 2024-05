A Média Eger Kft. hosszú idő után ismét megszervezi a Családbarát Donornapot május 24-én. Pénteken 14 órától egészen este 7 óráig várjuk a véradókat, 16 és 19 óra között pedig élő műsorral készülnek, amelyben az egészségmegőrzés mellett visszatekintenek a televízió megalakulásának kezdeteire, valamint több Egerből indult televíziós szakember segítségével felidézik az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb eseményeit, tudtuk meg Kereki Gergely ügyvezetőtől.

Győrfi Pál Egerbe jön a Családbarát Donornap miatt

Forrás: Bach Máté/Magyar Nemzet

– Idén ünnepli ugyanis a Tv Eger alapításának 36. évfordulóját, illetve a Média Eger 15 éves jubileumát. A műsor utolsó harmadában már a nyári sportesemények lesznek a középpontban, ismert sportolókkal, szakemberekkel vesszük górcső alá a Labdarúgó Eb-t illetve az Olimpiát, ezen belül természetesen a magyar esélyeseket. Az élő adás közben több alkalommal ajándéksorsolást tartunk értékes nyereményekkel. A véradók mindegyike most is ajándékcsomaggal térhet haza. Mindeközben a televízió udvara is megtelik élettel (bízunk a jó időben), így nem csak a véradókat, hanem családtagjaikat, gyermekeiket, emellett iskolás csoportokat is várunk egy önfeledt szórakozásra – hívta fel a figyelmet a Média Eger vezetője.

Családbarát Donornap vendégekkel

A tervek szerint állatsimogatóval, terápiás lóval, arcfestéssel, ugrálóvárral, valamint időjárás függvényében este habpartyval várják a gyerekeket.

– Ezen kívül a 16 Freestyle Show szórakoztatja a jelenlévőket, akik el is sajátíthatnak egy-egy látványos trükköt, mindemellett igazi csemege lesz a Foci Ketrec, ahol 1-1 illetve 2-2 elleni meccseken megmérkőzhetnek kicsik és nagyok. A zárt pálya mellett közvetlenül szurkolni is lehet. A részvétel ingyenes, de a foci ketrecre érdemes előzetesen regisztrálni. A Média Eger Kft. a napi adás gyártása mellett, fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalás ezen formáját, amellyel gyorsan és hatékonyan segíthetünk másokon. Azt gondolom, hogy a kezdeményezés elismerését jelzi, hogy ismét rengeteg helyi, illetve környékbeli támogatót sikerült különféle formában megnyernünk az eseményre, amelyre az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese személyesen is ellátogat majd, emellett Győrfi Pál is az Országos Mentőszolgálattól – ismertette a programot.