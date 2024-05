A családok és újszülöttek fájának avatásával és megszentelésével kezdődött pünkösd vasárnap a demjéni családi nap. Nádasdi Arina dallal köszöntötte az emlékművet.

A családi napra bűvész is érkezett, lufit is hajtogattak a gyerekeknek, az ebédet pedig a Tabán Völgye Vadásztársaság ajánlotta föl a helyieknek. Délutánra Bokor Ria énekesnő előadása illetve a Tápiószőlősi Lovas Barátok Egyesületének bemutatója volt a program: kettes- és négyesfogatok, akadályhajtás valamint csikós bemutató is zajlott, négy órától pedig Szikra László humorista szórakoztatta a közönséget. A programokat egész nap kézműves foglalkozások, arcfestés, játékok és kisállat bemutató színesítik, illetve a katasztrófavédelem jóvoltából egész napos tűzoltóautó bemutató.