De nem csak a kisebbek, a nagyobbak is örömüket lelték a programban. Erről számolt be közösségi oldalán Csuhány Bence, a Fidesz-KDNP Heves vármegyei listavezetője.

– Fergeteges siker volt a Városom, szeretlek Egyesület pünkösdi gyermekfesztiválja. A Mátra Múzeum kertjébe több mint 2600 vendég érkezett, s volt is miért: egész napos zenés programok, kutyás bemutató, ügyességi és nép játékok, bábelőadás és Tompeti koncertje várta a fiatal családokat. Ilyen a mosolygós Gyöngyös! Köszönöm a meghívást Szókovács Péternek, a VSZE csapata ismét kitűnő szervezőnek bizonyult – írta.

Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője sem hagyta ki az eseményt.

– Fiatal családok töltötték meg a Mátra Múzeum kertjét, messzire hallatszott a gyermekzsivaj. A Városom, Szeretlek Egyesület a tavalyi hasonló rendezvényével igen magasra tette a lécet, de idén sikerült még feljebb tornázni a színvonalat. Zenekarok, bábelőadás, kutyás bemutató, kreatív és népi játékok várták a legkisebbeket. A fő fellépő Tompetit és barátait lelkes rajongó közönség várta. Köszönöm Szókovács Péternek és csapatának, hogy élménnyé varázsolták a mai napot – ő így írt a közösségi oldalán.