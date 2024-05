Csütörtökig még van lehetőség jegyvásárlásra a június elsején Budapest és Gyöngyös között közlekedő nosztalgiavonatra, adta hírül közösségi oldalán a MÁV Rail Tours.

– Az idén száz éves 424-es mozdonysorozat egy tagja, nevezetesen a 009-es Bivaly látogat Gyöngyösre utasaival. A város idén 690 éves, s egyben azt is kerek évszámmal ünnepli, hogy 40 éve a nyári menetrend váltással köszöntek el ettől a vasútvonaltól a gőzmozdony vontatta személyvonatok. Ezt a többszörös évfordulót ünnepeljük ezen a szombaton, amelynek keretében a vonattal érkezők megtekinthetik a Kincstár páratlan gyűjteményét, elnézhetnek a Mátra vonulataira, a városra a templom tornyában kialakított kilátóból, vagy a már jegyet vásárolt utasok Mátrafüredre tehetnek egy kört Gyöngyivel, a Mátravasút gőzösével is. Ezzel többszörös gőzfelhőbe burkoljuk a várost. A Bornapok alkalmából páratlan emlékkel térhetnek haza utasaink, akik akár a Mátra múzeum gyűjteményét is megtekinthetik. A helyi érdeklődők is megcsodálhatják a vonatot, a gőzmozdonyt, de akár útra is kelhetnek, hiszen Gyöngyösről teszünk egy rövid kanyart Vámosgyörkre is – részletezi a MÁV Rail Tours a Facebook-oldalán.

Az utazásokról részletes leírás a MÁV Rail Tours honlapján található, tették hozzá.