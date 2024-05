Amióta a darts a televízió országos csatornáin is láthatóra, a sportág egyre népszerűbb a nézők körében. S egyre többen vannak olyanok is, akik nem vagy nemcsak a képernyőn követik a történéseket, netán az ivókban nézik a többiek játékát, hanem versenyszerűen is űzik a „tollas tűvel” művelhető célbadobást.

Csoportképen a résztvevők, sárga felsőben dr. Tokai Piroska, a Pitypang Egyesület vezetője

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Mindez laikus leírása a játéknak, amit a lőrinci dartsosok egy ideje kitartóan és egyre eredményesebben művelnek. Olyannyira sikeresek, hogy hamar otthonra leltek a mindenféle újításra nyitott Pitypang Egyesületben, majd pedig birtokba vehették a városközpontban, a Közösségi Házzal szemben lévő termüket is, amit az önkormányzattól bérelnek, s a tagok munkájának köszönhetően vált alkalmassá akár nagyobb versenyek megrendezésére is.

Mint megtudtuk, a Pitypang Darts Clubnak tizenöt versenyzője van, részben helyi lakosok, de akadnak köztük más településekről „bejárók” is. Nem véletlen az érdeklődés, hiszen a legközelebbi szervezett csoport a Nógrád vármegyei Jobbágyiban, illetve a másik irányban Pest megyében működik, de akik kedvelik a sportágat, nem riasztja el őket az utazás sem. A lőrinciek pedig örömmel fogadják őket, immár ideális körülmények között.

Pálinkás Péter alpolgármester tortával köszöntötte Balogh Géza Attilát, a Pitypang Darts Club vezetőjét

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Magyar bajnok a dartsteremben

A május elsejei átadáson megjelent Vig Zoltán polgármester, Pálinkás Péter alpolgármester és dr. Tokai Piroska, a Pitypang kitalálója, motorja és elnöke, akiket Balogh Géza Attila, a club vezetője köszöntött. A szervezők legnagyobb örömére elfogadta a meghívást Kovács Patrik negyvenszeres magyar bajnok versenyző is.

A hivatalos ünnepség után elkezdődhetett a megmérettetés a hat táblás teremben, csaknem hetven résztvevővel, ezt követően pedig nyílt délután keretében lehetőséget biztosítottak a helyi és környékbeli lakosság számára, hogy az érdeklődők megnézzék a klubtermet, mi több, ki is próbálják a dartsot.