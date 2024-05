– Először van kutyapárt-lista Egerben. Jók a visszajelzések, nagy reményekkel indultunk – mondta Domán Dániel, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egri polgármesterjelöltje péntek délután a Szépasszony-völgyben a szimpatizánsaiknak rendezett fórumon melyen részt vett Kovács Gergely, a párt társelnöke is. Domán kérdésére összefoglalta, milyen volt a hegyvidéki önkormányzat képviselőjének lenni az elmúlt 5 évben, hogyan fejlődött a kutyapárt ez idő alatt. Kiemelte, az ellenzéki képviselő legfontosabb feladata, hogy tájékoztassa a közvéleményt, de a képviselők sem férnek hozzá több önkormányzati dokumentumhoz és információkhoz mint az átlag állampolgárok.

– Ha valaki tudni akarja, hogy mennyibe került ott az a pad – mutatott a nem messze lévő utcabútorra – akkor megkérdezheti és meg kell válaszolniuk, persze nem biztos, hogy el fogják küldeni – fogalmazott. Hozzátette, Domán Dánielnek valószínűleg nem, mire Domán – utalva a Lenkey-ház költségvetésére – azt mondta, szerinte fél évbe telne míg megkapja.

Domán Dániel kérdezte a társelnököt a tapasztalatairól

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Domán kérdésre arról is beszélt, hogy úgy látja, jelenleg „plakátversenyt” tartanak a jelöltek Egerben.

– Mindenki rendet akar tenni Egerben – fogalmazott hozzátéve, a jelenlegi káosz mellett van is erre igény, de szerinte jelölttársai nem tudják megfogni, árnyalni a problémákat. – A pártok, szervezetek listáin vannak értékes emberek, de közben azok próbálnak visszajutni a közgyűlésbe, akik elmúlt 5 évben uralták a közéletet és ez garancia a rendetlenségre – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy szerinte az ellenzék is le akarja váltani a polgármestert és furcsa összetételű testületre számít, illetve, hogy mindenképp alkotni kellene egy új közbeszerzési rendeletet. Beszélt a Lenkey-ház felújításáról, melyet úgy írt körül, hogy közel félmilliárdba került „egy 130 négyzetméteres parasztház, aminek nulla az építészeti értéke”, a fenntartása pedig szerinte évi 60-70 millióba kerül, tehát: „Volt pénz és voltak beruházások, de mennyivel lett jobb, hogy be tudunk menni a Lenkey-házba monitort nyomkodni, mikor már most bokáig ázik az épület?” A HEMO kávézó felújításról azt mondta, nem hihető, hogy egy meglévő, 75 négyzetméteres épület került 200 millióba. Leszögezte ugyanakkor, attól, hogy nem Mirkócki Ádám lesz a polgármester, nem lesz jobb, azért tenni is kell.