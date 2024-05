– Sokan vagyunk. Nem csak polgármesterjelöltek tolonganak, körzeti képviselő-aspiránsok is versengenek a szavazatokért. Vitát kezdeményezek. Egerben először legyen egy vita, amely szűkebb környezetünkről is szól. Ne a televízióban, a közösségi médiában monologizáljunk több percen át, beszélgessünk a Hajdúhegy, Károlyváros, illetve Eger jövőjéről. Szakadjunk ki a virtuális politizálásból, legyünk jobbak, mint a helyi gyűlöletpropaganda. Mutassuk meg magunkat. Mutassuk meg, hogy lehet ezt másképpen is – írta Domán Dániel az MKKP által támogatott polgármesterjelölt, a 7 választókörzet, a Hajdúhegy, Károlyváros képviselőjelöltje.

– Nincs kétségem afelől, hogy a 7-es körzet jelöltjei jól ismerik a városrészt, a várost. Talán sok mindenben egyetértünk, talán nem. Egy biztos, bármelyikünknek is szavaznak a bizalmat az egriek, onnantól kezdve a választott minden egri képviselője, nem fordíthatunk hátat korábbi vetélytársainknak sem. Ezen a vitán nem az a tét, hogy a másikat elnyomjuk, hanem hogy megmutassuk, a jövő várospolitikája nyitott, nincs bal és jobb, csak egriek, helyi ügyek, problémák, megoldások és lehetőségek. Nem minden fekete-fehér, nem hazudhatunk többé az egrieknek. Legyen az időpont május 25. 16 óra. Legyen a helyszín méltán híres Baktai úti Coop ABC előtti „kultúrapont”. Határozzuk meg a témákat, de én szívesen vállalom kötetlenül, időkorlát nélkül, ne maradjon szó kimondatlan. A tájékozódás joga mindenkit megillet, jó lenne, ha mindenki részt venne – írta a közleményben Domán Dániel. Meghívott jelölt Ábry Zoltán, Gulyás László, Huszti Péter, Orosz Lászlóné Ibolya, Turán István, Tóth Bernadett. Domán várja a visszajelzéseiket.