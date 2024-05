A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnöke csütörtökön a Kemény Ferenc Sportcsarnokban zajló 73. Bornemissza-emlékverseny párharcaiba tett betekintést, erről írtunk.

Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője is ott volt az MDSZ elnökségi ülésén, erről közösségi oldalán számolt be.

– Elhangzott, Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban, s a vármegye megannyi településén kiemelkedő munkát végeznek a diáksport területén. Az MDSZ “Aktív Iskolák” programjába a vármegyében már 22 iskola kapcsolódott be. A vármegyei diáksport szövetségben, miként az iskolákban is, tudják a pedagógusok:

„A sport nemcsak a testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb nevelőeszköze”.

Köszönet a diáksportért végzett munkáért – zárta gondolatait.