- Új szolgáltatással jelentkezik a Bródy Sándor Könyvtár. Sokak örömére elindul az e-book kölcsönzés könyvtárunkban, amelyet beiratkozott olvasóink vehetnek igénybe - közölte portálunkkal Szécsényi Orsolya könyvtáros.

Nem kell könyveket cipelni magunkkal utazás közben sem: az egri könyvtából e-bookot is kölcsönözhetünk (Illusztráció)

Forrás: GettyImages

- Napjainkban megoszlanak a vélemények arról, hogy a hagyományos nyomtatott vagy az e-könyvnek van nagyobb rajongótábora. Könyvtárunk nem kíván állást foglalni, inkább az új szolgáltatásának bevezetésével szeretne minél több olvasni szerető embert elérni és megszólítani - fogalmazott a könyvtáros.

- E-könyveinket nemcsak saját okoseszközökön, hanem e-book olvasón is ki lehet kölcsönözni, majd bárhol és bármikor elolvasni. Az olvasott e-könyv kis helyen elfér, tárolása is egyszerűbb. Az olvasott műben könyvjelzőt is elhelyezhetünk, megkönnyítve az olvasás folyamatosságát. Egy hosszabb utazás alatt sem jelenthet problémát több könyv elolvasása. Az e-könyv nagy előnye, hogy költözéskor nem kell ládába pakolni és a port sem fogja otthon a polcon - tette hozzá.

Folyamatosan bővül az elérhető e-book-ok száma

Az egri könyvtár kínálatában jelenleg 100 könyv található: szépirodalmi, történelmi és romantikus regények, krimik, fantasyk és szakkönyvek, de virtuális polcaikat folyamatosan frissítik. E-könyveik a CloudLibrary alkalmazás segítségével kölcsönözhetők, előjegyezhetők és kedvencelhetők. A szolgáltatáshoz csak le kell tölteni bármely okoseszközre a CloudLibrary applikációt vagy asztali gépen kattintani a CloudLibrary honlapjára. A könyvtár honlapján részletes leírást található a szolgáltatásról.

Azoknak is találtak megoldást, akik nem tagjai még a könyvtár olvasótáborának, és nincs idejük személyesen beiratkozni. Ők online is beiratkozhatnak a könyvtár honlapján, tette hozzá a könyvtáros.