Sportpark átadására és családi majálisra gyűlt össze szombaton Domoszló apraja-nagyja. A estig tartó esemény – május első vasárnapjához kapcsolódóan – az édesanyák köszöntésével kezdődött. A községben a hagyomány szerint köszöntötték azokat a domoszlói hölgyeket, akik az elmúlt esztendőben született gyermekük révén először vagy újra édesanyákká lettek. Paulenka Richárd polgármester anyák napi köszöntőjében úgy fogalmazott, az ünnepség a község főhajtása az édesanyák előtt.

Tánccal köszöntötték az édesanyákat Domoszlón

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

– Településünknek nincs jövője az édesanyák nélkül. Édesanyának lenni a legkomolyabb hivatás a világon. Nem lehet félgőzzel csinálni, innen nem lehet szabadságra menni. Mindig meglepő számomra az anyákban rejlő erő, szinte soha nem betegek, és mindenre van idejük. Tőlük függ, milyen társadalomban élünk. Ők éltetik hagyományainkat, nevelnek erkölcsre. Önzetlenül adják a mindent önmagukból, miközben egyáltalán nem adják fel önmagukat. Egyszerre tudnak sugárzó nők, odaadó édesanyák, figyelmes feleségek és megbízható munkatársak lenni. Az anyák napja egész évben kötelességet ró ránk. Az önkormányzatra például azt, hogy olyan falut építsünk, ahol jó gyermeknek lenni, jó gyermeket vállalni és édesanyának lenni – fogalamazott Paulenka Richárd.

A domoszlói III. András Általános Iskola elsős diákjai tánccal kedveskedtek az édesanyáknak és apró gyermekeiknek, az önkormányzat nevében pedig a polgármester ajándékot nyújtott át a tavaly született babák édesanyjainak. A nap másik jeles eseménye az új sportpark avatása volt. Az új létesítmény komplex szabadidős és sportolási lehetőséget biztosít a község lakóinak. Egy mozgásfejlesztő fitneszpark, egy játszótér és egy műfüves sportpálya épült 174,5 millió forint állami támogatásból. Paulenka Richárd avatóbeszédében arról beszélt, hogy az új sportpark nem csupán egy létesítmény, hanem egy álom megvalósulása is.

– Egy közösségi tér ez, ahol a sport és a mozgás szerelmesei összegyűlhetnek, kikapcsolódhatnak, összemérhetik az erejüket. Hittünk benne, hogy megvalósítható a fejlesztés, mert a sport és a mozgás nagyon fontos szerepet játszik az emberek életében. A fiatalok számára vonzóvá teszi a park a települést, ösztönzi őket a sportolásra. Ez a park összetartó erővé válhat a közösségben. Már most is a település kedvenc helye, hiszen eddig is rendszeresen használták a domoszlóiak a kicsiktől a felnőttekig. Ez a park a családokról, a barátokról a közösségekről is szól – fogalmazott Paulenka Richárd.

Horváth László országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy Domoszló láthatóan erősödik, élni akar, jövőt akar, és ezért tenni is képes.

– Az imént köszöntött édesanyák kisgyermekein is jól láthattuk, hogy az embernek lételeme a mozgás, de idősebb korban elfelejti ezt. A mozgás, a sport az egészségre, a lélekre gyakorolt pozitív hatása mellett – egyszerűen fogalmazva – jó. Örömöt szerez, és ha ezt együtt teszi egy család, egy közösség, akkor az öröm nem összeadódik, hanem megsokszorozódik. Ma a gyerekek kezében olyan eszközök vannak, amelyek csodaszereknek is nevezhetők, de mondhatjuk veszélyes dolgoknak is. A felmérésekből ugyanis azt látni, hogy mire a pici babák eljutnak a tizenéves korba, addigra naponta több órát töltenek a mobiljukat használva. Nem a szabadban, a baráti közösségben töltik az idejüket, hanem a négy fal között, elszigetelődve. Ha alternatívát akarunk adni a gyerekeknek, akkor elsősorban a sportra kell gondolnunk. Ha versenyre akarunk kelni az okostelefonok világával, a világhálóval, akkor a gyerekeket sportra kell nevelni. Ehhez pedig a feltételeket kell biztosítani, mint ez a sportpark – húzta alá Horváth László.

Farkas Ádám, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Igazgatósága igazgatója örömét fejezte ki, hogy Domoszlón is sportpark átadásán vehet részt. Örvendetesnek nevezte, hogy vármegyénkben fejlődik a sportélet. Az új sportpark avatószalagját Horváth László, Paulenka Richárd, Farkas Ádám és Döbör Attila, a kivitelezést végző Terra Forte Bau ügyvezetője vágta át. Ezután Árvai István, a község római katolikus plébánosa szentelte meg a sportparkot.

A nap folyamán Katus Attila aerobik bemutatója és életmód tanácsadása után a domoszlói utánpótlás csapatok minibajnoksága vezette fel a délután igazi attrakcióját: a Fradi öregfiúk csapatának érkezését. A gólkirályokkal, bajnokokkal, kupagyőztesekkel – többek között Lisztes Krisztiánnal, Keller Józseffel, Fischer Pállal vagy éppen Dzurják Józseffel – a soraiban Domoszlóra érkezett magyar rekordbajnok egykori sztárjaival a helyi szurkolóknak közönségtalálkozón volt lehetőségük beszélgetni, közös fotókat készíteni. A Ferencváros hajdani focistái végül a műfüves pályaavató gálameccsen a domoszlói öregfiúkkal mérték össze a tudásukat.