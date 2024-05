– A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum jó úton jár – írta közösségi oldalán dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője. – Heves vármegye a gépipari és az autóipari szegmensben köztudottan jelentős tényezőt képvisel országos szinten is. Miként jó úton jár az egészségiparban működő, egyik leginnovatívabb magyar tulajdonlású cég a Sanatmetal is! A szakképzés és a felsőoktatás megújítása, együttműködése segíti nemcsak a fiatalok pályaválasztását, hanem kihat a vállalkozások sikerességére is ezzel is erősítve a magyar gazdaságot. Azok az ambiciózus tervek, amiket Magyarország maga elé tűzött, igénylik, hogy a szakképzésből kiválóan felkészített szakemberek, illetve a felsőoktatásba delegált, a gyakorlati háttér minden előnyét bíró hallgatók, a jövő mérnökei kerüljenek ki – írta a hétfői látogatásról.

Kiemelte, úgy gondolják Egert is újra megújuló, növekedési pályára kell állítani.

– Június 9-én ehhez kérünk bizalmat. Köszönöm Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár úr, s a munkáját segítő két helyettes- államtitkár asszony látogatását, támogatását! – tette hozzá.