Szerda délután tartották az Egri Civil Kerekasztal (ECK) májusi ülését, ahol a 24 tag négy napirendi ponton ment végig. A napirendek előtti felszólalás során Farkas Attila alpolgármester köszönetet mondott a civil szervezetek munkájáért és Eger önkormányzata nevében elismerését fejezte ki a Föld napja alkalmából szervezett sikeres programért. Elmondta, hogy a helyi Év Fája szavazás lezárult és az egriek döntése alapján az érsekkerti platán fát nevezik az országos Év Fája versenyre. Ennek és ezzel együtt Eger népszerűsítésére a civilek, ezzel pedig a lakosság segítségét kérte az alpolgármester.

Az Egri Civil Kerekasztal 24 taggal ülésezett májusban

Forrás: Hornyák Réka/Heves Megyei Hírlap

A felszólalás során több, a város lakosságát is érintő észrevétel merült fel. Jelezték Farkas Attilának azt, hogy az érsekkerti platán fa alá érdemes lenne padokat telepíteni, úgy, mint ahogyan régen is volt, hiszen sokan szeretnek kijárni pihenni vagy beszélgetni az érsekkert ékkövéhez. Pár panasz is felütötte a fejét, például megkérdőjelezték azt, hogy kik és miért festették át feketével az Eger-patak melletti, az 1878-as nagy árvíz szintjét jelző táblákat, valamint nehezményezték azt is, hogy még mindig nem került vissza a helyére az Érsek utca táblája. Farkas Attila biztosította a jelenlévőket a jelzett problémák továbbításáról és mihamarabbi megoldásáról.

Domboróczki Tamásné, az ülés soros elnöke tájékoztatta az egybegyűlteket arról, hogy május 22-én, szerdán tartanak majd meghallgatást a város polgármesterjelöltjeinek. Kiderült a jövő évi Civil Randevú és az Egri Civil Fórum időpontja is, előbbit 2025. február 7-én, utóbbit pedig 2025. április 2-án szervezik majd meg.