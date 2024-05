A város főterén pénteken és szombaton – a borkóstolás és a hozzá illő finom ételek fogyasztása mellett igen nagy érdeklődés kísérte, kíséri a színpadra lépők műsorát, s cikkünk megjelenése idején érhetnek célba például a Csillag Futam – váltó versenyfutás, amelyben két csapat, 11 borász és 11 borfogyasztó méretteti meg (másfél kilométeres távon) magát – résztvevői, s a győztesek 11 palack Egri Csillaggal lesznek gazdagabbak.

Egyre népszerűbb az Egri Csillag bor, derült ki az Egri Csillag Weekenden

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Ennek a bűvös 11-es számnak a magyarázatát sem meghívókban, sem más felületen nem láttuk, ám portálunknak a dr. Lőrincz Györggyel, a St. Andrea Szőlőbirtok alapító tulajdonosával – még a pénteki megnyitót megelőzően – folytatott beszélgetés során, az általa mondottakból kihallani véltük: 2011 az a bűvös dátum, amióta az Egri Csillag bejegyzett borfajtaként létezik.

A borász egyébként elmondta, hogy az Eger Csillag kiemelt borféleség és megérdemli, hogy minél nagyobb támogatottsággal épüljön. Közel másfél évtizede indult útjára és az volt a legfontosabb cél, hogy minél több egri bortermelő termelje.

– Mi is nagy izgatottsággal jöttünk erre a tavaszi kiemelt programra, várva azt, hogy milyen érdeklődés lesz. Hoztunk klasszikus, de grand superior Eger Csillagot is, de természetesen más borokkal, jelesül bikavérrel is jelen vagyunk – fogalmazott Lőrincz György.

A borász szavaiből kiderült az is, hogy ez a két fajta, amit a birtokukon előállítanak, s éppen a napokban voltak jelen Amerikában egy bemutatón ezekkel a nedűkkel. Szerinte nagyon jó fogadtatásban részesültek.

– Nagyon izgalmas találkozni a fogyasztókkal, s hogy vajon meg tudjuk-e hódítani őket ezekkel a karakterekkel. Természetesen egy ilyen fesztiválon az a nagyszerű lehetőség, hogy tudunk beszélni a borról, s valójában az Egri Borvidékről tudunk információkat átadni.

Ami pedig a Dobó téri megnyitót illeti: az ünnepi külsőségek tökéletesen passzoltak a rendezvény összképéhez. Zsúfolásig megtelt a vármegyeszékhely főtere, s még a környező utcákban is nagy volt a jövés menés, miközben bevonultak az Egri Bikavér Borlovagrend tagjai és az Egri Borbarát Hölgyek a jól ismert díszruhájukban.

Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, Farkas László megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a hegyközségi tanács fontos feladatai közé tartozik az eredetvédelem, a minőség javítása, illetve a marketing kommunikáció. Rendezvényeik szigorúan e célok megvalósítását irányozzák elő.