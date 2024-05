Az egri vár adott helyet pénteken a Felső-Magyarországi Várak Egyesülete közgyűlésének. A rendezvényen értékelték az előző év szakmai és gazdasági eredményeit, valamint előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a várak aktuális témáiról. Horváth Jenő, a Felső-Magyarországi Várak Egyesületének elnöke beszámolt az elnökség elmúlt évi munkájáról, ezt követően pedig a 2023. évi beszámolót és a 2023. évi mérleget is szavazás során elfogadták az ülésen.

Az egri vár adott otthont a várak éves konferenciájának

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója, a megvalósult ötletek és a tervezett projektek kapcsán elmondta, hogy a várban folyamatosan szerveznek időszaki kiállításokat, melyek által mindig valami újat tudnak nyújtani az érdeklődőknek. Igyekeznek minél szélesebb körben programokkal szolgálni, így elindítottak múzeumpedagógiai képzéseket is, amiket - a nagy érdeklődésnek és sikernek köszönhetően - rendszeresen szerveznek meg az oktatók, pedagógusok részére.

Az egri vár mindenki számára elérhető

A helyi programok és foglalkozások mellett egyre több figyelmet fordítanak a digitalizációra is, hogy azok is megnézhessék az egri vár értékeit, akik nem tudnak eljutni ide. Több időszaki kiállítás megtekinthető digitálisan is, illetve a várról is minden fontos információ, legenda és ismertető is elolvasható az online felületeken.

Az aktuális és jövőbeli tervek között szerepel a vár eddig nem ismert részeinek a feltárása és a közösségi régészeti projektek elindítása. A Modern Városok Program keretében „Az egri vár állagmegóvó felújítása" című projekt magába foglalja az új kiállítóhelyek és turisztikai központok megnyitását is, melyeket már most tervez a vezetőség. Ilyen például a pünkösdkor megnyitó Cipóosztóház vagy Holló Valéria Magyar Minta című időszaki kiállítása, ami szintén megtekinthető már virtuálisan is. Az elmúlt időszak legnagyobb projektje pedig nem volt más, mint a Lenkey-ház felújítása és újranyitása, ami így a Ziffer Sándor Galéria és a Gárdonyi Géza Emlékház és Közösségi Ház mellett szintén az egri vár kiállító helye lett.