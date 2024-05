Az Élményfalu Sarud több vendéglátó egységét is elismerte a Best of Budapest & Hungary. A street food vendéglátó egységek kategóriájában elismerő díjat nyertek a Sarudi Gasztro Part egységei közül a Sarudi Töltés Föccsterasz és Hamburgerező. A Magyaros vendéglátóhelyek között szintén nyert a Sulyom Tájétterem Mikk Szabolcs séffel, illetve a kalandpark lángossütőjét is kiemelték.

Hatalmas elismerés ez számunkra. Köszönjük az elismeréseket, amit a vendégek szavazati alapján ítélnek oda a legtöbb szavazatot elért egységeknek! Ezek a díjak is alátámasztják az Élményfalu Sarud törekvését, a gasztronómia ma már a Tisza-tó partján is egy új turisztikai vonzerő, attrakció. Ezért is fordítunk sok energiát arra, hogy a KalandPart Élménystrand Aktív élményei mellett a GasztroPart minőségi vendéglátással várjon – fűzte hozzá az élményfalu közösségi oldala.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)