Mint írja a Verpeléti helyőrség felszámolásával 1990-ben Egerbe diszlokált, és egybeolvadt a Dobó István Harckocsi dandárral. Az új alakulat neve 35. Dobó István Harckocsi Dandár lett. Egy évvel később a dandárt 1991 szeptemberében Kalocsára helyzeték át.

Kiemelte, a városban a korábbi MN 2965 ezrednek a felállítása nyomán tiszti lakások és kiszolgáló létesítmények, például Helyőrségi Klub létesült, amely a település civil polgárai számára is – engedély birtokában – nyitva állt. Ahogy feljebb olvasható volt, az alakulat sokáig a nagyközségben maradt, még ha hadrendi száma és állománya ki is cserélődött. A verpeléti laktanya harckocsizó kiképző központ is volt a kezdetekben. Az ország összes megyéjéből ide hozták a fiatalokat, majd innen a kiképzés után kerültek, Nagykanizsára vagy Nagyatádra. A 60-as évek végére ez a kiképzés megszűnt.

A 100-as lőtéren pisztollyal és nagy ritkán AMD gépkarabéllyal lőttek. A lőtér felépítésének köszönhetően a lövés után a lövedék nem tudta elhagyni a lőteret, ezért rendkívül biztonságos volt. A mai napig egyedinek számít az országban. Volt terv - gondolat - hogy a TEK vagy a rendőrség vegye birtokába - zárta az ismertetőt Facebook oldalán Norbert, aki fotókat is csatolt a poszthoz.

Továbbá egy 7 részes videót is közzé tett a TikTokon. Íme az első:

Legutóbb egyébként a hatóságok az időjárási katasztrófa utáni mentést gyakorolták itt.