A kormány 2017 végén kormányhatározatban döntött az Európa-szerte népszerű nyaralóhajózás meghonosításáról. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos korábban úgy fogalmazott, a Mahart Zrt. által létrehozott nyaralóhajó-program, a kedvtelési célú belvízi hajózás egy újabb turisztikai lehetőség, amely szállást is nyújtó, lassú járású motoros hajókon teszi lehetővé az önálló nyaralást.

Elindult a nyaralóhajószezon a Tiszán is, sok a foglalás

Forrás: Beküldött

A nyaralóhajózás a kedvtelési célú belvízi hajózásnak az a turisztikai lehetősége, amely hajóvezetői engedély nélkül vezethető, szállást is nyújtó, lassú járású motoros hajókon teszi lehetővé az önálló nyaralást az erre alkalmas, engedélyezett vízterületen (folyó, tó, víztározó, csatorna) a kora tavasztól késő őszig tartó nyaralóhajózási szezonban.

A 2024-es szezon május elsején indult el, ezért megkerestük Lovas Lajost, nyaralóhajózási igazgatót.

– A szezon elindult rendben. Április 26-án hat hajónk elindult Tokajba, 14 pedig a Kiskörei bázison várja az utasokat. Idén körülbelül négyszer annyi kifizetett foglalásunk van mint tavaly ilyenkor, ami sikeres szezont vetít előre – mondta.

Elárulta továbbá, hogy az útvonalak maradtak azzal különbséggel, hogy idén a Szalóki Yachtklubban is kiköthetnek a vendégek, a Bodrogon pedig a sárazsadányi önkormányzati kikötőpontot is igénybe vehetik.

– Így összesen 18 kikötőben éjszakázhatnak vendégeink és további hat horgonybójához kötve pihenhetnek a természetben. Három az Abádi medencében, kettő a Sarudi medencében, egy az Aranyosi szigetnél található. A hajók télen teljes karbantartást kaptak, beleértve az algagátló festést, az olajcseréket, így most flottánk mind a húsz tagja várja a vendégeket. Az árak öt százalékkal emelkedtek az elmúlt évhez képest, amely jelentősen az infláció mértéke alatt marad – foglalta össze Lovas Lajos.