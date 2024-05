A Rotary Club Eger éppen 20 esztendeje alakult, és ez is apropója volt, hogy emlékhelyet avassanak a városban. A jelenleg 16 tagot számláló egri Rotary jelnek is szánja ezt a helyet az egri Szvorényi és Deák Ferenc utca találkozásánál, hiszen így az országból, sőt, a világból érkező rotarysok láthatják, hogy itt is tevékenykedik ilyen klub. Ez a Rotary hagyománya szerint a nemzetközi jelenlétet mutatja, és arra is lehetőséget ad, hogy segítsenek egymásnak.

- Egyik klubtársunk elhalálozott, és a végrendeletében egy jelentős összeget hagyott a klubra, és ebből a pénzből hoztuk létre az emlékhelyet - tájékoztatta portálunkat Molnár László, a Rotary Club Eger elnöke. A kezdeményezést társadalmi összefogás erősítette, a pénzt ugyanis vállalkozók, cégek pótolták ki olyan módon, hogy az emlékhely létrehozását kedvezményes munkával segítették. Molnár László azt is kiemelte: ez a hely alkalmat ad arra is, hogy a később elhunyt tagtársaik nevét egy-egy emléktáblával tegyék majd emlékezetessé.