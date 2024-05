– Március 2. hetében ugyanitt álltunk a téren, s egy kis hársfát ültettünk Gál Elemér magyar író, újságíró, tanár, pedagógiai szakíró 95. születésnapjának tiszteletére. Ma az íróra emlékezünk halálának évfordulóján, aki Egerben hunyt el 2007. május 31-én. A Fájdalmas Anya (Hatvani) temetőben helyezték örök nyugalomra. 2007. augusztus 20-án posztumusz Irodalmi Nívódíjat kapott – mondta péntek délután a Pyrker téren Kelemenné Csuhaj Zsuzsanna, a Bródy Sándor Könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese. Márciusban már fát is ültettek az író emlékére: az Országzászló mellé, Erdély irányába került a hárs. A tövébe került az emléktábla is most, amely a könyvtár felajánlásából készült el. Közösen Zolcsák Annával, az író özvegyével döntöttek úgy, hogy a fa és a tábla hová kerüljön. Az avatás után a könyvárban tisztelegtek az erdélyi író előtt.

– Mindig honvágya volt, de Eger befogadta és sorsközösséget vállalt a várossal – tette hozzá Kelemenné Csuhaj Zsuzsanna. Elmondta, A szeretet vár valahol című posztumusz kötetét 2009-ben Egerben adták ki, házastársa Zolcsák Anna és Murawski Magdolna egri író-költő szerkesztésében, amely válogatás a szerző rövidebb prózai alkotásaiból. A könyv elején található Egy csöpp Erdély - Előszó helyett című írásával zárták megemlékezésüket, aki így vall az erdélyi íróról elragadóan írva le az erdélyiség lényegét: