Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tette közzé Facebook oldalán, hogy 6. alkalommal rendezték meg az Eszterházy Csillaga összegyetemi tehetségkutatót az egri egyetemen. Az idei megmérettetésre, május 14-én, összesen 11 produkcióval készültek a hallgatók, hogy megmutathassák tehetségüket tanáraiknak, társaiknak és a szakmai zsűri tagjainak.

Az előző évekhez képest nagy változás lépett fel a tehetségkutatón, hiszen idén nem kettő, hanem három előadással kellett készülniük a versenyzőknek. A négy tagú zsűrit Nagy Zoltán, a Zenei Intézet egyetemi docense, a MoodGarden zenekar alapítója, Rente Ádám és az énekes, Nagy Krisztina, valamint az öt arany és egy platina lemezes Bon-Bon zenekar énekese, Szolnoki Péter.

– Számunkra mindig az a legfontosabb, hogy a színpadon álló fellépőnek milyen a jelenléte, onnantól, hogy fellép a színpadra vagy ránéz s közönségre. A dalválasztás is nagyon fontos, de mi elsősorban most nem azt néztük, hogy szakmailag mennyire tehetséges valaki, hiszen tudjuk, hogy amatőrök léptek fel, hanem azt, hogy adott pillanatban hogyan tudnak minket elragadni az előadók. Legnagyobb örömömre szolgál azt mondani, hogy még azon versenyzők is váltottak ki belőlünk valamilyen érzelmet, akik végül nem kaptak díjat – részletezte a zsűri tagja, Szolnoki Péter.