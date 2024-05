– Mindig akadtak, akik megkérdőjelezték az űrrepülések valódiságát. A rendszerváltás után is voltak, akik nekem szegezték: most már nyugodtan elmondhatod, ha csak eldugtak benneteket a szovjet űrhajóssal a kazah sivatagban, hogy a "leszálláskor" "megtaláljanak" benneteket. Kétkedők mindig voltak és lesznek is. Megkérdőjelezik időnként előttem az amerikaiak Holdra szállását is. Erre csak azt tudom mondani, én személyesen ismerem őket. Én a világon, időrendi sorrendben, a 94. űrhajós vagyok, az űrben járt ember száma ma már jócskán meghaladta a 600-at. A mostani magyar űrhajós programmal kapcsolatban nagyon szerettem volna, ha egy hölgy lesz a második magyar űrhajós, de a jelentkező nők már korábban fennakadtak a rendkívül szigorú vizsgálati rostán, ezért vannak csak férfiak a jelenlegi jelöltek között – részletezte Farkas Bertalan.