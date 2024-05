Kedden sajtótájékoztató ismertette Hiesz György polgármester, dr. Kozma Katalin jegyző és Kovács Róbert, a gyöngyösi önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának igazgatója annak a belső ellenőrzésnek az eredményét, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálata miatt rendeltek el. Hiesz György bevezetésként emlékeztetett arra, hogy 2023. novemberében a városházán jártak a NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóság Heves Vármegyei Vizsgálati Osztályának munkatársai, és iratokat foglaltak le. A kutatás és a lefoglalás elrendelése költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt folyamatban lévő eljárás keretében történt, tette hozzá a polgármester. Arról portálunkon is beszámoltunk, hogy Hiesz György a képviselő-testülettel azt közölte a februári ülésen, hogy az egyik nagy gyöngyösi sportegyesület ellen költségvetési csalás gyanúja miatt indult vizsgálat.

– A NAV-tól tudom, hogy akkor szoktak iratokat foglalni, amikor egy ügynek már van előzménye. Ez azért érdekes, mert nálunk nem volt előzménye, sőt első körös információink alapján – végigkérdeztem a gyöngyösi sportegyesületeket – senki nem reagált úgy, hogy van érdekeltsége az ügyben. A nyomozók elvitték az összes olyan sporttámogatásokkal kapcsolatos önkormányzati iratokat, számlákat, amelyek 2017 és 2023 között keletkeztek. Meghallgattak több kollégát az üggyel kapcsoatban. Ezt követően kértem egy belső vizsgálatot a jegyzőtől, és akkor bejelentettem, hogy a belső ellenőrzés eredményét közölni fogjuk a nyilvánossággal. Ezt tesszük most – részletezte Hiesz György.

Dr. Kozma Katalin jegyző hangsúlyozta, hogy a NAV vizsgálata nem az önkormányzat ellen indult.

– Ennek ellenére praktikusnak láttuk a belső vizsgálat lefolytatását. Célunk az volt, hogy áttekintsük az önkormányzat egész támogatási rendszerét, kiszűrve az esetleges eljárási hibákat. Természetesen nincsenek és nem is voltak információink arról, hogy a NAV milyen irányban és kit vizsgál, ezt legfeljebb érintőlegesen észlelhettük bizonyos kérdéseikből. Mi a vizsgálatot az érintett szervezeteinkre vonatkozóan a nálunk lévő dokumentumok alapján rendeltük el. A támogatásokat érintő eljárások gyakorlatát is vizsgáltuk, minden egyes szervezeti egységet beleértve. Nyilván, mivel pénzügyi tranzakciókról van szó, elsődlegesen a pénügyi igazgatóságot ellenőriztük. A vizsgálat alá vont személyek között vezetők és beosztott dolgozók is voltak. Maradtak nálunk másolati iratok, szerződések. Ezeket át tudtuk tekinteni, és az érintett dolgozók nyilatkozatait fel tudtuk használni. A több hétig tartó vizsgálatban azt tapasztaltuk, hogy a támogatási eljárást az önkormányzatnál két alapvető dokumentum szabályozza: az egyik az erről szóló önkormányzati rendelet, a másik egy belső eljárásrend, ami a gyakorlati átláthatóságot biztosítja. A vizsgálatban ezen szabályok helyességét is ellenőriztük. Az elszámoláskor eredeti számlákat kell benyújtani, de legalább bemutatni záradékolt formában – a záradék azt jelenti, rá kell vezetni, hogy önkormányzati támogatásból valósult meg az a bizonyos beszerzés. A záradékolt másolatokat hitelesített formában kell benyújtani az önkormányzathoz. Ez egy korábban is létező szabály, de néhány esetben valóban nem érvényesült. Különösen azokban az esetekben nem, ahol nagyobb mértékű, több millió forintos támogatásról volt szó. A gyöngyösi sportegyesületek az önkormányzattól jelentős sportcélú támogatásokat kaptak, így nagyon sok számla érkezett tőlük. Az elszámolás rendben volt, de nem mindig történt meg ezek tartalmi és formai ellenőrzése. Hiányosság mutatkozott abban is, hogy nem tudtuk ellenőrizni minden esetben, hogy a számlák tartalma valóban arra a célra irányult-e, amire a képviselő-testület szánta. A hiányosságok oka leginkább arra vezethető vissza, hogy a számlák sokasága miatt nagy leterheltséggel dolgoztak a kollégák, nem került sor minden esetben a tételes elszámolások ellenőrzésére, amin változtatni kell. Fegyelmi eljárást is elrendeltünk, amelyben a pénzügyi igazgatóság érintett dolgozói szerepeltek. Ők a hiányosságokat, a mulasztásokat elismerték. A fegyelmi eljárás büntető oldalán túl a jöbőbeni jobb munkavégzés érdekében fogalmaztunk meg kritériumokat a munkamegosztás, a részletesebb ellenőrzés és a gyakoribb, egzakt vezetői ellenőrzés terén. Fegyelmi büntetést is alkalmaztunk vezetői és beosztotti szinten is, illetve írásbeli figyelmeztetésre is sor került – foglalta össze dr. Kozma Katalin.

Kovács Róbert pénzügyi igazgató elmondta, hogy az ügy 2023 márciusi kirobbanása után megkereste őt Nagy Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub (GYKK) elnöke, aki egyben Gyöngysport Nonprofit Kft. Ügyvezetője, hogy Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) információi szerint ugyanolyan tartalmú, bérleti díjra vonatkozó számlával számoltak el a gyöngyösi önkormányzatnak, mint a szövetségnek.

– Ez nem feltétlenül jogszerű. A GYKK vezetésével leültünk, és valóban találtunk első körben egy 2019-re vonatkozó olyan szerződést, amelynek az elszámolási részével kapcsolatban az egyesület vezetői megerősítették: a gyöngyösi önkormányzat és a kézilabda szövetség felé is ugyanezekkel a számlákkal számoltak el. Tovább keresve még két évre vonatkozóan hasonló metodikára került sor. A belső vizsgálatunk azt állapította meg, hogy a hivatalunk abban az értelemben mulasztott, hogy nem a grémium egyértelmű szándékának megfelelően fogalmazta meg a támogatói okiratot. A testületi szándék arról szólt, hogy az egyesület támogatása általános érvényű legyen. Ezzel szemben az ominózus dokumentumok arról szóltak, hogy bérleti díjra vonatkozó számlákkal kell elszámolni felénk. Abban maradtunk az egyesület vezetőivel, hogy megpróbáljuk a hibát korrigálni, mégpedig úgy, hogy megtartva az eredeti dokumentumokat, számlákat, azokat sztornírozva egy új, 2023 március végi támogatói szerződésmódosítást készítettünk a 3 érintett év vonatkozásában. Az egyesület benyújtotta a 3 évre a számlákat, amelyek megfeleltek az önkormányzati döntéshozók szándékának, és nem valósult meg ezáltal az úgynevezett kettős finanszírozás – tehát ugyanazon tartalmú számlával a szövetség és az önkormányzat felé is történő elszámolás. Ez egy közös elhatározáson alapuló megoldás volt az egyesület és az önkormányzat között. Ez követően elkészültek a dokumentumok, megtörtént az aláírás és az elszámolás. A NAV munkatársai azt mondták, ez a közös megállapodás az esetleges költségvetési csalás szándékosságának látszatát mindenesetre csökkenti – fogalmazott Kovács Róbert.

Itt akár vége is lehetett volna a sajtótájékoztatónak, mert mint Hiesz György mondta, a belső vizsgálat eredményének közlésén túl nem akartak többet foglalkozni az üggyel. Ám, mégis kell, tette hozzá.

– Legnagyobb meglepetésünkre az elmúlt héten, Nagy Attila, a GYKK elnöke a rendőrség előtt készült videójában feljelentéssel fenyegetőzött, mert mint állította, én őt rágalmaztam, s azt mondta, egyébként se a gyöngyösi sportegyesületek követték el a csalást, hanem a városháza. Ezt nem szerettük volna elengedni a fülünk mellett, mert köze nincs a valósághoz. A költségvetési csalást nem a városháza követte el, ha valaki el is követte. Ahogy Kovács Róbert is elmondta, a GYKK és a Gyöngysport Nonprofit Kft. esetében megtörtént, hogy egy és ugyanazon számlával számolt el felénk meg az MKSZ felé is. A vizsgált évek 41 millió forintos tételt érintenek. Amit Nagy Attila a videóban mondott, választási kampány ide vagy oda, ilyet akkor se illik mondani. Én 34 éve vagyok a város közéletében, sok választást megéltem, de ilyet amit Nagy Attila tett, nem – valótlanságok és csúsztatások tömege jelenik meg a nyilatkozataiban. Mindenesetre egy számlával kétfelé nem lehet véletlenül elszámolni. Hogy ez mit jelent, majd a NAV megállapítja – foglalta össze Hiesz György.