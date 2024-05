A múlt hét végén, pénteken, szombaton és vasárnap számos településen szerveztek gyermeknapi rendezvényeket Észak-Hevesben.

Sirokban szombaton a sportcsarnokban vasárnap a Darnói lovaspályán készültek egésznapos programokkal, Bükkszéken és Bodonyban vasárnap délelőtt várták a gyerkőcöket remek játékokkal, finom falatokkal, sok-sok meglepetéssel.

Pétervásárán a Bocsi Attila Sporttelepen szombaton délelőtt bemutatkoztak a város büszkeségei, az ovisok, az iskolások, majd rengeteg sport- és játékos vetélkedőn vehettek részt a családok, ahol látványos bemutatókból sem volt hiány.

Mátraballán pénteken rendezte meg a község önkormányzata a családi-és gyereknapot a művelődési ház udvarán. Mivel a helyi iskolába a környező falvakból is sokan járnak, így praktikusnak látták, hogy a hét utolsó délutánjára időzítsék az eseményt, ami nagy sikert aratott.

Minden településen ugrálóvárakkal, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetoválással, arc- és hennafestéssel, mesejátékokkal várták a kicsiket.

Újfent bebizonyosodott, hogy ha a gyermekeinkről van szó, mindenki képes összefogni, egymást támogatva segíteni a szervezésben.

Ezzel a gyereknapi mulatságok nem értek véget

Parádon június 1-jén 14. alkalommal rendezik meg a gyermeknapot, amely mára nemcsak a helyieknek, hanem a közelebbi és távolabbi településeken élő gyermekes családoknak is vonzó esemény. A színes és tartalmas programok közt minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Ezen a napon minden gyermeknek ingyen vattacukor is jár. A focipályán és a közösségi házban egész nap várják a gyerekeket. Itt hagyományosan a szülői munkaközösség és az önkormányzat példás összefogásának köszönhetőek a nagyszabású programok.

A helyszíneken reggel 9 órától lesznek kézműves játékok, fafaragás, ügyességi versenyek, délután egytől pedig az Irigy Hónaljmirigy ad koncertet. A Cifra Istálló falunézéssel egybekötött hintózást kínál. Lesz arcfestés, csillámtetkó, elektromos motorok, gyöngyfűzés, nindzsagömbök, a helyi önkéntes tűzoltócsapatnak köszönhetően pedig fergeteges habparty is várható. Az Oliver Vidámpark jóvoltából a bátrabbakat hally-gally-hintázásra várják, de lesznek ugrálóvárak is. A belépés minden parádi óvodába, bölcsődébe vagy iskolába járó gyermeknek ingyenes, a többieknek 3000 forintot kell fizetni, amiért ők is korlátlanul használhatják a játékokat és részt vehetnek minden gyermeknapi programon.

Szajla és Terpes is összefog, hogy június 2-án vasárnap a szajlai focipályán egy emlékezetes napot szervezzenk a két falu gyermekeinek. Egy biztos, itt sem fognak unatkozni, mivel rengeteg szórakoztató, vidám programmal készülnek az önkormányzatok és a helyi civilek.