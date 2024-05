– Érkezett két kedves kis fehér racka juh, akikkel a játszótér szomszédságában ismerkedhetnek a gyerekek. Magánháznál nevelkedett egy rókafiú aki most már Csámpi és Szmöre lakótársa. Kicsit még félénk, de már megtekinthető. A lámalányok új hódolót kaptak egy fess lámacsődör személyében, mi pedig reméljük, hogy szárba szökik a szerelem, ami tündéri kislámákban csúcsosodik majd ki. Társakat kapott befogadott kis sándorpapagájunk is. Születésről is beszámolhatunk, két végtelenül aranyos szurikáta csemete nevelkedik a csoportban, egyre több időt töltenek az üregeken kívül. Gyertek, tekintsétek meg őket! Várnak mindenkit szeretettel – tájékoztatott a Gyöngyösi Állatkert a Facebook-oldalán.