- Szeretném, ha az egri bringapark valódi közösségi hely lenne, ahová összegyűlnek a gyerekek játszani, biciklizni, barátkozni. Ezért is ajándékoztam 25, kicsiknek szánt futóbiciklit az Egri Kertvárosi Óvodának és két tagóvodájának, a Gyermekkertnek és a Ney Ferenc nevét viselő intézménynek, hogy a kicsik napközben is használhassák a pályát - mondta ifjabb Sós Tamás, az 1. számú lajosvárosi körzet önkormányzati képviselője a csütörtöki sajtótájékoztatón. Ekkor adta át az adományt, és egyben köszönetet mondott az óvodapedagógusoknak, hiszen az ő munkájuknak is köszönhető, hogy a három lajosvárosi óvoda népszerű: tavaly túljelentkezés volt ezekben, és idén is nagy az érdeklődés.

A futóbicikliket Bocsiné Percze Andrea, az Egri Kertvárosi Óvoda igazgatója vette át a gyerekek nevében. A köszönet mellett azt is elmondta: a futóbiciklik segítik a gyerekek mozgásfejlődését, ami alapvető fontosságú. Jövő csütörtökön pedig oviolimpiát tartanak, és a gyermekeknek már akkor alkalmuk lesz kipróbálni az egyensúlyérzéket is fejlesztő eszközöket.