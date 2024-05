G. Fodor Gábor politológus, elemző volt a Hatvani Polgári Szalon legutóbbi rendezvényén Szabó Zsolt országgyűlési képviselő beszélgetőtársa. Az ismert jobboldali közéleti személyiség először a közelmúltban megjelent, az Orbán Viktor és Soros György közötti, több évtizedre visszanyúló ellentétek okait megvilágító könyvéről beszélt, majd aktuálpolitikai kérdésekről is szót ejtett.

– Orbán Viktor évtizedekkel ezelőtt, politikai pályája kezdetén, még Soros-ösztöndíjasként felismerte, hogy a magyar származású amerikai üzletember a támogatásáért „elvárásokat” fogalmaz meg, ezért határozottan elutasította felajánlkozását, mondván: ennek ára lenne. Utóbbi „eredményeként” a Fidesz elvesztette az 1994-es választást, noha korábban még jelentős támogatással bírt. A történet vége ismert: a szabad demokraták összeálltak a szocialistákkal. Soros György tevékenysége sokáig a háttérben maradt, de a 2015-ös migránsválság idején már a hazai közvélemény előtt is nyilvánvalóvá váltak szándékai. Lelepleződött. A könyv politikai „kalandregény”; a konfliktusról sokáig csak az ellenfél beszélt, saját szemszögéből igazolva az érdekeit. Munkám a kiéleződés állomásait tekinti át, igazolva, hogy a sokak által filantrópnak nevezett üzletembert kizárólag az érdekei vezérlik, legyen szó migrációról, egyetemről, ösztöndíjakról, s ennek érdekében működteti a szinte az egész világra kiterjedő hálózatát. Mindezek figyelembe vételével értelmezhető az orosz-ukrán háború is. Kinek áll érdekében? Miért támogatják meghatározó európai államok vezetői a fegyveres konfliktust, miközben az emberek nagy többsége a béke oldalán áll? Akinek fontos a család, a nemzet, a szuverenitás, az Orbán zászlója, a béke zászlója alatt áll, s a világban is így tekintenek a magyar miniszterelnökre. Soros érdeke viszont az, hogy Európának ne legyen önálló akarata, s így erősítse az amerikai hegemóniát.

– A magyar jobboldal sikerességének egyik titka, hogy mindenből tanul, a vereségekből és a győzelmekből is – folytatta időszerű kérdésekre térve. – Úgy vélem, minden helyzetből levonjuk a tanulságokat.