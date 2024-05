Gyermeknapi integrált rendezvény és játszóház néven szervezett programot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézete. Dr. Dávid Mária, az egri egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet igazgatója, főiskolai tanára elmondta, hogy 2018-ban alakult meg a Gyógypedagógiai Intézet az egri egyetemen és ezt követően már 2019-ben elindították ezt a rendezvényt a gyermeknap alkalmából.

– A program lényege, hogy együtt tudjanak játszani azok a gyermekek, akik különleges nevelésben részesülnek speciális intézetben. Elsősorban a környékbeli intézetek alsó tagozatos gyermekeit szólítottuk meg, de érkeztek felső tagozatos osztályok is. Sok programmal készülünk a gyermekeknek, hogy mindenki megtalálhassa azt, ami igazán tetszik neki, így vannak kézműves standok, mozgásfejlesztő játékok, de itt vannak velünk a tűzoltók és a rendőrség is, valamint a színpadon is folyamatosan mennek az előadások – részletezte dr. Dávid Mária.