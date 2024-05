Szombaton tartották a gyereknapot Egerbocson, a helyi egyesület szervezésében. Az iskola udvarán több tucat kisgyerek gyűlt össze ugrálóvárazni, megnézték a bükkszéki önkéntes tűzoltók bemutatóját, majd az Agria Speciális Mentőkkel és a bükkszéki tűzoltókkal ki is próbálhatták, hogyan működnek a vízsugarak. Bemutatót tartottak a Pattantyús Martalócok, az elhozott fegyvereiket, eszközeiket pedig ki is lehetett próbálni gyerekeknek, felnőtteknek is. Műsort adott az Easydance TSE, délután népi hangszerekkel lehetett ismerkedni, valamint csapatok részére vágtát szerveztek. Volt motoros bemutató és este retro party is a kicsit idősebbeknek.