Pénteken megkezdődött Halmajugrán a háromnapos Roma Lakodalom - Kulturális Hagyományőrző Fesztivál. A helyi önkormányzat szervezésében és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött fesztivál nyitónapján vérbeli roma lagzit mutattak be a helyi általános iskolások. A rendkívül színes, tradicionális cigányviseletbe öltözött fiatalok tapssal, kurjongatással, sikításokkal kísérték az ifjú párt a vőfély vezetésével a szülői házhoz, majd az esketésre, végül a lakodalom helyszínére. A menet végén cigánybanda húzta a talpalávalót. Dr. Lakatos Rozália polgármester arról beszélt portálunknak, hogy romákon belül is változóak egy lakodalom jellegzetességei.

– Másképp zajlik egy lagzi például az oláh cigányoknál, és másként a romungróknál is. Nálunk a gyerekek az utóbbit mutatták be. Nagyon hasonlít egyébként a magyar lakodalomhoz, az új évezredben már szinte megegyezik vele, de azt szerettük volna bemutatni, hogy a romungró lagzi mennyire színes és szabad. Ez a két szó az, ami a legjobban jellemzi a roma lagzit. Ami érdekesség, hogy a romungróknál nem minden lagziban búcsúzik el a fiú a szüleitől, mert 99 százalékban a vőlegényhez megy lakni a menyasszony. Inkább a lányos házaknál jellemző a szülőktől való elbúcsúzás. Szinte az egész lakodalom a menyasszonyról szól, minden köré van építve. Régen a polgári esküvő nem is nagyon volt jellemző, inkább a templomi esketés. Ám, ha anyakönyvvezető nélkül házasodtak is össze, azért lakodalomnak mindig lenni kellett, minimum három napig. Ezalatt végig eszem-iszom és tánc folyik. Általában a fiús háznál történik mindez, de a romungróknál többször előfordul – magam is voltam ilyen lagzikban –, hogy mind a két háznál volt mulatság, de az ünneplés minden esetben a fiús háznál ér véget a 3. napon. Erre a hagyományra emlékezésként szerveztük háromnaposra a mostani fesztiválunkat. Érdekesség még, hogy ha például a lányos szülők nem egyeztek bele, hogy gyermekük hozzámenjen a szeretett fiúhoz, akkor jött a szöktetés. Egy-két alkalommal ebből volt is csetepaté a két család között, de azért nem ez a jellemző, mert megszokott dolog volt a lány megszöktetése. A két család meghajolt végül is a fiatalok szerelme előtt. Az 50-60-as években még voltak olyan romacsaládok, akiknél csak összeköltöztek a fiatalok. De, természetesen, azt is lagzival ünnepelték meg. A mai rendezvényünkön inkább azt mutattuk meg, ami a régi hagyományos cigány, és a magyar lagzi között helyezkedik el. Így definiálható ugyanis a romungrók lagzija, azaz a mi lakodalmunk. A zene természetesen alapvető fontosságú nálunk is – részletezte dr. Lakatos Rozália.

A halmajugrai roma fesztiválon pénteken egyébként fotókiállítás is nyílt, valamint a Romani Design budapesti roma divatstúdió divatbemutatója is színesítette a programot. Szombaton főzőversennyel indul a nap, a résztvevőknek lecsót és bodagot kell készíteni. Lesz cigánytáncház, Ki mit tud?, este pedig Váradi Roma Café koncert. A vasárnap gyermekprogramokkal telik, a fesztivált a Parno Graszt koncertje zárja.