Dr. Ternyák Csaba emlékeztetett arra, hogy Csepellényi György ezen a napon 350 éve saját vérével írta be nevét az Egri Főegyházmegye és Egerfarmos történetébe. A kassai vértanúkban és benne is megvalósult Jézus Krisztus azon ígérete, miszerint ha őt üldözik, követőit is fogják, ez volt a sorsuk az első évtizedektől kezdve, János kivételével minden apostol vértanúhalált halt, vérükkel pecsételték meg azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus az úr. A mai híveknek is úgy kell élniük, hogy el kell ismerni az ő fölségét az életben.

– A mai nap azért is különleges, mert Szűz Mária keresztények segítsége ünnep is most volt. További különlegesség, hogy tegnap Ferenc pápa bejelentette, Bódi Magdolna Mária vértanúságát a szentszék elismerte, így a litéri munkáslányt a boldogok sorába iktathatják. Példája azt bizonyítja, minden körülménytől függetlenül, a bűnöktől függetlenül is szent válhat, újjászülethet a megváltásnak köszönhetően – idézte fel dr. Ternyák Csaba.