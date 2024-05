– Egy mobiltelefonnal szemben példéul egész Magyarországon lefedettséggel rendelkezik, bármely szolgáltató hálózatát képes használni. Előfordult már olyan is, hogy egy horgász a Sebes Körösbe csúszott, egy kézzel meg tudott kapaszkodni és a készülékkel segítséget tudott kérni. Egy ilyen helyzetben például mobilt elővenni, feloldani, tárcsázni és elmondani, hol tartózkodik a bajbajutott nehéz, mindezt képes megoldani a Gondosóra. A diszpécser a veszélyes helyzetben is kapcsolatban marad a felhasználóval – hangsúlyozta. Elmondta a program weboldalán is lehet ingyenesen regisztrálni, egy űrlapot kell kitölteni: személyigazolványra és lakcímkártyára van szükség. A regisztrációra telefonon keresztül az ügyfélszolgálaton is lehetőség van, a honlapon visszahívás is kérhető, az űrlapot pedig postán is be lehet küldeni. Mindezeken túl a program szűrésekre, különböző eseményekre is kitelepül helyszíni regisztrációt biztosítva.