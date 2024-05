– Gyöngyöspatán is szavazzunk a folytatásra! Hevér Lászlóné polgármester asszony már bizonyított: beruházások hosszú sora dicséri Katika és csapata munkáját! – írta Csuhány Bence a Fidesz-KDNP listavezetője Facebook oldalán.

– Az elmúlt 5 évben megújult az óvoda, a művelődési ház, a tornacsarnok, a hivatal, a konyha, új orvosi eszközöket szereztek be, bölcsőde, és rendezvényház is épült. A település büszkesége, a Kisboldogasszony templom kívül-belül kormányzati támogatással vált szebbé és korszerűbbé, s a történelmi pincesor rekonstrukciójára, a szőlőtermelés hagyományainak bemutatására is jelentős pályázati forráshoz jutottak. Hevér Lászlóné szolgálatát elhivatottan, alázattal, a pataiak érdekeit szem előtt tartva végzi! Tervei között szerepel egy idősek számára kialakítandó bentlakásos otthon, s egy ipari terület kialakítására már nyertes pályázattal is rendelkezik az önkormányzat. Június 9-én az önkormányzati választáson Gyöngyöspata jövője a tét, a vármegyei listán a fejlesztések sorsa múlik, az EP listán pedig a háború vagy a béke a tét! – írta a bejegyzésben.