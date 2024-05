Gyöngyösön köztudott, hogy a testnevelő kiváló énekes is

– Holló Erzsébet karnagy hívott először a Cantus Corvinus Vegyeskarba énekelni 1996-ban. Mindig is szerettem, sőt a főiskolás idők alatt tanultam is énekelni. Rendszeresen 2001-től szerepelek a Cantus Corvinus Vegyeskarban. 2010-től kezdtem magánénekre járni Baghy Emília tanárnőhöz. Eddig három nagyobb, önálló koncertem volt Gyöngyösön többszáz néző előtt. Elsősorban operettet éneklek, érintve a népdalok világát, de belekóstoltam már az egyszerűbb operaáriákba is. Baghy Emília azt mondta, ha korábban találkozunk, énekes is lehettem volna. Nekem az éneklés és a testnevelés is nagy szerelem, de nem bánom, hogy az utóbbi a hivatásom. Igaz, a szívbéli mátkámmal, Zeke Katalin karnaggyal való megismerkedést a kóruséneklésnek köszönhetem, ám valószínűleg nem tetszenének hosszú távon énekesként az éjszakába nyúló esti fellépések. A sportban a közösségi énemet is jobban ki tudom élni. A testnevelésben azt szeretem a legjobban, hogy a tudásom átadása mellett, talán példát is adhatok a gyerekeknek, hogyan kezeljük az életet, honnan hová juthatunk el, s eközben mire kell figyelni. A sport és a testnevelés egy unikális terület olyan értelemben, hogy ha valaki rendszeresen űzi, akkor nemcsak fizikailag fejleszti önmagát, de a személyisége is épül – mutatott rá Lisztik János.

A gyöngyösi testnevelő rendszeresen tollaslabdázik, pingpongozik, röplabdázik, kedves időtöltése a kerékpározás, a túrázás, a nordic walking. Hirdeti ezek révén is az egészségmegőrzés fontosságát. Mint mondta, a tudatos és rendszeres testmozgás csodákra képes. Olyan dolgokban lehet előrejutni általa, ami addig elképzelhetetlennek tűnik.

– Nagyon szerettem osztályfőnök lenni. A 16-18 évesekkel éreztem mindig a legjobban magam, velük már teljesen őszintén lehet mindenről beszélni, és adni nekik, miközben ők is adnak nekem. Nagyon szerencsés ember vagyok, nagyon sok szeretetet kapok. A kedvenc tesitanár díjat nagy megtiszteltetésnek érzem, mert azt mutatja, hogy valamit talán sikerült átadnom az egykori és mai tanítványaimnak. Most ezt adták vissza, minden érdek nélkül. Olyan kedves kommenteket kapok, amelyekből akár egy-egy is képes egy életet bearanyozni, s ez nagyon jó érzés. Szerencsésnek érzem magam azért is, hogy ez nekem megadatott. Érzi persze azt az ember, ha szeretetteli közeg veszi körül az iskolában, a városban, sok pozitív visszajelzést kaptam korábban is, de ez egészen más – fogalmazott Lisztik János.