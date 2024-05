A Csali büfénél ifjú Forgács Péter tógazda fogadott, aki büszkén kalauzolta munkatársunkat körbe a végig aszfaltozott úton. Mutatta a téli, holtszezonban végzett fejlesztéseket. Ezeket a felújításokat a vendégek véleményének kikérését követően tették meg, ezzel is elősegítve, hogy minél praktikusabban, az ő kényelmüket szolgálva változtassanak.

A mezőtárkányi tónál rendezték a II. Mátravíz horgászversenyt

Forrás: Beküldött fotó

Horgászhelyeket vontak össze, alakítottak újakat ki. Négy darab tóparti konténerházat telepítettek februárban, amiből kettő nyolc személyes és négyszemélyes a másik kettő. Vizesblokk is létesült, ez is a vendégek véleményének meghallgatásának hatására. De ágyakat, berendezési tárgyakat cseréltek – tudtuk meg a tógazdától.

Visszatérve a Csali büféhez azt is láthattuk, hogy kicsit távolabb egy kispályás labdarúgó pálya épül.

– Édesapám is futbalozott a NB II és NB III-as osztályban, én ma is aktív labdarúgó vagyok a BKV Előre NB III-as csapatában. Ennek hatására valóban egy mai kor szellemének megfelelő kispályás létesítményt építünk – mondja Péter.

Azt már Id. Forgács Péterné a tó gazdaasszonya újságolta, hogy a nyári szezonra szeretnék bővíteni a büfé szolgáltatást. Többféle ételt szeretnének az étlapjukon kínálni a vendégeknek. Már az elmúlt években is rendeztek itt több esküvőt, születésnapot, osztálytalálkozót, céges összejövetelt. Ezekre is még fokozottabban figyelnek oda és teremtik meg a feltételeket.

Hagyománnyá lett már horgásztáborok szervezése is gyerekek számára. Ezeknek a táboroknak igen nagy sikere volt eddig is.

– Öt éve már, hogy chippel látjuk el a 10 kilogrammnál nagyobb halakat Jelenleg több mint 350 darab halnál tartunk. Tavaly októberben több mint harminc ponttyal gyarapodott az állomány. Az átlagsúly 17 kiló volt a legnagyobb példányok a 20 kilogrammot is túllépték – fogalmazott ifj. Forgács Péter.

Szombaton megtekintette a II. Mátravíz horgászversenyt Mezőtárkány polgármestere, Tóthné Szabó Anita.

– Minden versenyre hivatalos vagyok, amikor tudok személyesen is jövök. Most is itt vagyok e csodálatos környezetben elterülő horgásztónál. Pár óra is elég és az ember feltöltődik a "nyugalom szigetén", amit szó szerint is érthetünk. Szívesen jövök, hisz jó kapcsolatot ápol önkormányzatunk a tó tulajdonosával, de elmondható ez még sok mezőtárkányi vállalkozásról. Kölcsönösen segítjük egymást. Csak így tudunk tervezni, építeni a település érdekében – mondta portálunknak a polgármester.

Vasárnap délután hirdették ki a horgászverseny eredményét

A verseny legnagyobb halát Hódosi Péter fogta (29,875 kilogramm)

Ami a csapatok versenyét illeti: a dobogó harmadik fokára a GSG-Carp-Team állhatott 84,545 kilogrammos összteljesítménnyel, második lett 86,915 kilogrammal a Best-Fishing Carp-Team. A győztes Full-Contact Carp-Team kilencven kiló fölött – 91,915 kilogramm – teljesített.

Az értékes díjakat, tárgyi ajándékokat Pásztor István a település alpolgármestere adta át a díjazottaknak. Idős Forgács Péter szerint a verseny igen szoros volt, ahogy a számok is mutatják.

Tudjuk, hogy nem számítunk egyszerű víznek, hisz bányatóról beszélünk, ahol nagyon változatos mederrel találkozhatunk. De az igazi fanatikusok kitartó munkája mindig kifizetődik. Nagyon boldogok vagyunk, ugyanis rengeteg horgász szeretné kipróbálni magát a Mátravíz tavon.

– mondta a tógazda édesapja.