A városközponthoz közeli idősklub kialakítását tervezi Gyöngyös önkormányzata igény esetén, adta hírül csütörtökön a városháza. Közlésük szerint az igény felmérése kérdőíven történik a következő egy-két hétben.

Felmérik, van-e igény új idősklubra Gyöngyösön (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

– A kérdőív kitöltése önkéntes. Célja annak felmérése, hogy Gyöngyös északi és középső városrészében lenne-e igény egy ilyen intézmény beindítására. A kérdőív kitöltése legfeljebb 10 percet vesz igénybe, célcsoportja a nyugdíjas korosztály. Az igényfelmérés történhet egyrészt személyesen: az idős lakosokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei keresik majd fel, akik fényképes igazolvánnyal mutatkoznak be. Kérjük az időseket, a biztonságuk érdekében csak ezzel az igazolvánnyal engedjenek be idegen személyt környezetükbe. Másrészt, a szolgáltatás iránt érdeklődő telefonon is jelezheti igényét a szolgáltatásra a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 37/507-016-os telefonszámán – áll a városháza közleményében.

A tájékoztatóból az is kiderül, hogy a gyöngyösi idősklub az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

napközbeni kikapcsolódás, találkozások, beszélgetések lehetősége, akár napi 1-2 órára is

szabadidős tevékenységek, kulturális programok szervezése, jó hangulatban eltöltése

készségfejlesztés, kézműves foglalkozások, hitélet gyakorlása, gyógytorna, társas kapcsolatok segítése

gyógyszerelés segítése, személyi higiénében segítségnyújtás

háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtás - például mosás

tanácsadás, segítő beszélgetés szakemberekkel

hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.

Az Idősek Klubja Gyöngyösön az önkormányzat támogatásának köszönhetően térítésmentes jelenleg is, ez a városközponthoz közel kialakítandó intézmény esetében is érvényesül majd, közölte a városháza.