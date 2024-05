– Egy komplex fejlesztés, az unió által támogatott Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések nevű projekt részeként 90 magyarországi szakrendelőben kezdték el bevezetni 2023 novemberében azt a Járóbeteg Irányítási Rendszert(JIR), amelynek részeként azóta Egerben és a hevesi szakrendelőben is belépve is egy-egy érintőképernyő fogadja a betegeket – osztotta meg Orosz Krisztina. – Természetesen mint minden újítás, először ez is idegenkedést váltott ki a páciensekből, de az eltelt hónapok alatt már látjuk, hosszú távon könnyebbé teszi a betegek életét is az új rendszer. Az átlátható, szervezett betegirányítás által a gyógyítás hatékonysága is nő.

Dr. Orosz Krisztina, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgató-helyettese az új járóbeteg irányítási rendszer tapasztalatait osztotta meg.

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Orosz Krisztinától megtudtuk, hogy jelenleg telefonon és személyesen a rendelőintézet földszintjén lévő betegirányító ablakoknál kérhetnek időpontot a betegek, de a már most is letölthető Egészségablak applikációban várhatóan július elsejétől mód lesz arra is, hogy a meglévő időpontot módosítsák, illetve e-beutalóval önállóan is foglaljanak időpontot a betegek. Hangsúlyozta azt is, hogy a már most is letölthető Egészségablak applikációban látszanak az előjegyezett időpontok, ám most még csak törölni tudja a felhasználó. Július 1-től a beteg már önállóan is foglalhat időpontot, illetve mód lesz arra is, hogy a meglévő időpontot módosítsa.

– Fontos hangsúlyozni – emelte ki Orosz Krisztina –, hogy amennyiben az előjegyzett időpontban a beteg nem tud megjelenni, akkor ha módja van rá, törölje, vagy töröltesse az időpontot telefonon, hiszen a rendszer ezt azonnal érzékeli. Ezzel pedig azt segíti, hogy a felszabaduló időpontot valaki más megkaphassa. Az is fontos, hogy az előjegyzett időpont előtt legalább 15 perccel érkezzen meg mindenki a szakrendelőbe és az ajtónál található termináloknál kérjen sorszámot. Ebben az ott lévő asszisztensek is segítenek.