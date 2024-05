Immár kilencedik alkalommal jártak Csíksomlyón, a Szent Ferenc Alapítvány Szent István Gyermekvédelmi Központjában a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus önkéntesei, közölte portálunkkal Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Mint mondta, az intézmény pünkösdi búcsúra történő felkészülésében segítettek a gyöngyösiek.

Lakatos Márk mesteroktató, az önkéntes utazás szervezője elmondta, hogy 2014-től vannak segítségére a központnak, ám a Covid-helyzet miatt 2020-ban és 2021-ben tevőlegesen nem tudták helyben támogatni az intézményt.

– Az akcióhoz idén nem tudtunk jótékonysági palántavásárt szervezni, azonban az utazás így is eredményes volt. A közel 50 önkéntes házi és házkörüli munkában vett részt: a takarítás és vasalás mellett gazdasági állatok részére készült karám, szépült a virágos- és a gyógynövénykert kert is. Hagyomány, hogy a szombati ebédet és vacsorát az önkéntesek készítik. Ezúttal palócleves és közel 300 fánk adott testi táplálékot ebédre, vacsorára lángost sütöttek ügyes kezű asszonyok. A gyermekvédelmi intézmény a pünkösdi búcsúnak helyet adó Kissomlyó-hegy lábánál fekszik, a Csíksomlyói Kegytemplom közelében, így a lelki töltődés is adott volt. Az önkéntes munka mellett az immár hagyományos szekerezésre is sor került – részletezte Lakatos Márk.

Az utazást a Rákóczi Szövetség és a Gyöngyösi Felsőoktatásért Alapítvány támogatta.