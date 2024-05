Csuhány Bence a Fidesz-KDNP Heves vármegyei listavezetője járja a településeket megye-szerte. Járt már Verpeléten, ahol a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból már eddig is számos jelentős beruházást sikerült tető alá hozni: megújult a helyi piac, biztonságosabbá vált a Szabadság tér közlekedése, új bölcsőde és vásártér épül, a közösségi ház és a könyvtár épülete pedig az elvégzett korszerűsítés után jóval energiatakarékosabb lett.

– Farkas Sándor polgármesterrel értékeltük az elmúlt időszakot, a jövőre vonatkozóan pedig további fontos célokat fogalmaztunk meg az itt élőkért, "hogy a vidék tovább erősödjön!" – fogalmazott Csuhány Bence.

Járt Gyöngyösön és Kálban is, ahol Morvai János polgármesterrel találkozott, s számba vették, hogy eddig megújult a mentőállomás, a munkahelyteremtő cégek befogadására alkalmas ipari park és a felújított, kibővített bölcsőde is a családok helyben maradását szolgálja.

Ellátogatott Bodonyba is, ahol a közösséget és Vincze János polgármestert is méltatta, találkozott, beszélgetett a helyiekkel. Aldebrőn pedig Windendorf János polgármesterrel beszélt, akiről úgy véli, mindent megtesz azért, hogy a Magyarország legkedveltebb borvidéki települése folyamatosan, lépésről-lépésre haladjon előre.

– Fontos beruházások valósultak meg, s több rég várt fejlesztés is küszöbön áll. Az elmúlt időszakban játszótér, sportpark és piactér épült, megújult a Népház tetőszerkezete és a ravatalozó, új bölcsődét adtak át és a csapadékelvezetési rendszer is korszerűsödött. A folytatáshoz azonban nemcsak tervek, hanem erő is kell – fűzte hozzá a képekhez.