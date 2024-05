Május 24-én ülésezett az egri helyi választási bizottság. Több jogsértést is jegyzőkönyvbe vettek az június 9-én tartandó önkormányzati és európai uniós választásokkal, pontosabban a helyi kampánytevékenységgel kapcsolatban.

Dr. Holtzer Olivér a bizottság elnöke tájékoztatja a bizottságot, hogy Pál György (MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, Zöldek) polgármesterjelölt május 21-én kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz: május 18-án Spisák György, Eger aljegyzője Minczér Gábor alpolgármester társaságában Eger területén a Civil Közéleti Egyesület logóját és polgármesterét, Mirkóczki Ádámot, valamint felnémeti jelöltjét, Berecz Klárát ábrázoló plakátot helyeztek ki. Szerinte a plakátolás tényével egyrészt sérült a jelöltek és jelölőszervezetek közötti egyenlőség, illetve szerinte Eger aljegyzője - tudomása szerint egyben a CKE alelnöke súlyosan megsértette a választás tisztaságához fűződő jogot, illetve a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét a plakátok kihelyezésével, megsértette a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvényt, miszerint a kormány tisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy a mely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. A bizottságban nem volt egységes álláspont arról, hogy mit sértett meg az aljegyző, de a jogsértés tényére öten igennel szavaztak.

A második esetet egy kamera vette fel: Domán Dániel (Magyar Kétfarkú Kutyapárt) polgármesterjelölt. május 21. napján kifogást nyújtott be a bizottsághoz, mert május 18-án 15 óra után Spisák György és Minczér Gábor Felnémet területén a Civil Közéleti Egyesület logóját és polgármesterjelöltjét, Mirkóczki Ádám polgármestert ábrázoló plakátot helyeztek ki úgy, hogy a bejelentő plakátját az eredeti helyéről elmozdították, szerinte megtörték, megrongálták. A jegyzőkönyv szerint a plakátjának a megrongálását Spisák György aljegyző követte el, valamint a saját plakátjuk felhelyezésének végeztével Minczér Gábor alpolgármester megkoronázva a tevékenységüket: utolsó mozdulatként beleütött a plakátjába, a fentiek bizonyítására videófelvételt és képet csatol a kifogáshoz. A bizottság megvitatta az esetet és 9 igennel állapította meg a jogsértés tényét, bírságot nem szabott ki.

Harmadrészben Domán Dániel plakátjait kifogásolta egy magánszemély, az ugyanis nem tartalmazott impresszumot a csatolt felvételek szerint és ugyan a hivatkozott weboldal minden információt tartalmazott, valamint a plakátokra már elkezdték utólag felmatricázni az impresszumokat, azok nem felelnek meg a kritériumoknak. A bizottság megállapította, hogy nem megfelelőek a plakátok és a további jogsértéstől eltiltották a jelöltet.

A negyedik eset az Egri Magazin néven megjelent 2 kiadványt kifogásolja Pál György, mely cikkünk megjelenésekor még elérhető Eger hivatalos oldalán. A kiadványokat azok impresszuma szerint kiadta, szerkesztette Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, felelős kiadója pedig Mirkóczki Ádám polgármester. Pál György kifogásolta, hogy a kiadványban a városban történt eseményekről kaphatnak az olvasók tájékoztatást, azonban egyedül csak a Civil Közéleti Egyesület van nevesítve a kiadványban, más jelölő szervezetről nem esik szó, holott önkormányzati lapként teret kellett volna adnia a többi szervezetnek is. Úgy látta emiatt sérült a választásról szóló törvény egyenlőségről szóló pontja, majd a Kúriát idézve azt is kiemelte, az önkormányzat nem kampányolhat egy jelölt mellet sem. A kiadványt nem tekintette sajtóterméknek a bizottság és megállapították a jogsértést, továbbá eltiltották a hivatalt és a polgármestert a további jogsértésektől, emellett a kiadvány eltávolításáról is döntöttek és eltiltották a nyomtatott formában terjesztést is.

