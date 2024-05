Tegnap egész délelőtt, mondhatni, tűkön ültem, mert déltől volt a felvételim egyetemi mesterszakra. Két egyetemre is beadtam a jelentkezésemet, de egyik sem az a hely, ahol az alapképzésemet végeztem, ezért kicsit izgulok, hogy hogyan alakul a helyzetem. A papírmunka – nem meglepő módon – rengeteg, és mindegyikhez más határidő van, szóval nagyon résen kell lenni, hogy le ne maradjon valamiről az ember.

Az alapképzésemet nagyon szerettem, és jó eredményekkel végeztem el. Kommunikáció és médiatudományt tanultam, amit azóta is kiválóan tudok hasznosítani a munkám és a magánéletem során is. Nem véletlenül választottam azt a szakot alapképzésemnek, hiszen mindig is a szervezés, a kommunikáció és a folyamatok háttérmunkája érdekelt. Kis korom óta rendezvényszervező, vendéglátós vagy médiában dolgozó szeretnék lenni, és eddigi életemben voltam olyan szerencsés, hogy mindegyik területen kipróbálhattam magam.

Így szeretném építeni a jövőmet is, mert sok olyan projekt van a fejemben, amit meg szeretnék valósítani, ezekhez előbb azonban egy biztos tudást kell összeszednem. A kommunikációs terület megismerése után így gazdasági ágon szeretném tovább folytatni majd a tanulmányaimat. Az elméletek mellett a mindennapi életben fontosabb a gyakorlatiasság, az alkalmazkodóképesség és a problémamegoldás. Szokták mondani, hogy élethosszig tart a tanulás, ami szerintem teljesen igaz, és ennek megfelelően igyekszem minél több területen fejleszteni magam.