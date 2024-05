A főtéren állnak a fából készült házikók, a hétvégén immár a nyolcadik alkalommal megrendezett kertészeti kiállítást és vásár pavilonjai. Egynyári virágok, balkon növények, fűszer- és gyógynövények, évelők, fák, cserjék és rózsák is széles választékban láthatók az eseményen. Emellett kertészeti berendezéseket, kisgépeket, fűnyírókat, öntözőrendszereket és bemutatnak, illetve, ezeket is meg lehet vásárolni.

A kertészeti kiállítást színes programok is tarkítják Hatvanban

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A szervezők kísérőprogramokkal is kedveskednek a látogatóknak. Aszfaltrajzversenyt, kiskertépítő versenyt tartanak, emellett az 5. Számú Általános Iskola növendékei, és a Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub tagjai is szórakoztatják a nagyérdeműt. Vasárnap délután lesz akrobatikus rock and roll, de fellép a Dalvarázs Show kórus is.