A fiókákat vesztett gólyapár azonban nem hagyta el a fészket, ott maradt a két gólya a megmaradt tojáson még pünkösdhétfőn is, annak ellenére, hogy az egy bezápult tojás volt. Ez a helyzet viszont lehetőséget teremtett a beavatkozásra, hogy a nemzeti park szakemberei egy új fészekaljat hozzanak létre a herédi fiókákból a szügyi gólyafészekben.

Így jött létre a két csonka gólyacsaládból egy új fészekalj

Némi szervezés után kedden, Bíró Gábor önkéntes segítségével 2 gólyafiókát visszaszállítottak Nógrádba, majd tovább Szügy községbe, ahol behelyezték őket a fészekbe. Mint írják, az ilyen dajkásításoknak mindig megvan a veszélye, hiszen kérdéses, hogy a pótszülők miként reagálnak az új jövevényekre. A madarak döntő többségénél a szaglással történő azonosításnak ugyan nincs szerepe, de ebben az esetben már nem volt élő fióka, tehát az etetési kulcsinger már két napja nem működött. A kamerának hála azonban nyomon tudták követni az eseményeket és láthatták, hogy hogyan reagál a gólyapár a fészekbe történő visszatéréskor.

Mint írják a szakemberek, némi hezitálás után a tojó madár ellenőrizte a fészek új tartalmát, csőrével meggyőződött arról, hogy életképesek-e a fiókák, amely emelgetésből és nem túl kedves bökdösésekből állt. A fiókák átmentek a teszten és befogadásra kerültek. A fiókákra ülés előtt viszont a tojó minden ételmaradékot kidobott a fészekből, nemcsak a nemzeti park munkatársai által a fészek mellé helyezett apró halakat, hanem a madár által visszaöklendezett nagy falatokat is.

A következő napokban próba elé állt az új család, mivel május 21. és 25. között több alkalommal komolyabb csapadék esett Nógrád vármegye szerte, így Szügy községben is. A madármentők aggódtak, nehogy felfázzanak a fiókák, különösen azért, mert mint a boncolásból kiderült, az eredeti fiókák tüdőgyulladástól pusztultak el, melynek kiváltó oka felfázás és bakteriális fertőzés volt. Szerencsére azonban a szülők gondosan óvták és etették a kicsiket, így felmerült még egy testvérük melléjük helyezésének lehetősége, melyet május 25-én este meg is valósítottak. Ez a fióka már csak belecsöppent a jóba, őt már nem tesztelték a szülők.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei azért vesződtek annyit a gólya fészekalj eredeti, természetes környezetébe való visszahelyezésével, mert fontos megőrizni a természetességet. Mint írják, csak a fészekben nevelkedett gólyák képesek a faj normális viselkedésének mintázatait eltanulni. Az ember által nevelt egyedek sajnos imprintálódnak, olyan tulajdonságokat, viselkedési normákat is felvehetnek, amely nem a faj sajátja, például nem félnek az embertől és az élelmet is tőlük várják.

Ezek elkerülése és a természetesség megőrzése végett a szakemberek igyekeznek minden mentett fiókának a mihamarabbi adoptálásra, ha erre van mód. Van olyan fészek, odú, szülőpár, ahová egy vagy több fióka is biztonsággal, az eredeti fészekalj veszélyeztetése nélkül kihelyezhető. A szügyi esetben, mivel a teljes fészekalj elpusztult, 3 fióka kihelyezésére is lehetőség volt, más esetekben csak 1-1, maximum 2 fiókával lehet gyarapítani a fészekaljakat. Ez a sors vár az állatkertben maradt 2 fiókára is.