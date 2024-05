A választási bizottság kedd délutáni ülésén előbb dr. Barta Viktor főjegyző, a Heves Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője ismertette a sorsolás előtti helyzetet. E szerint jogerősen döntött már a választási bizottság a Fidesz – Magyar Kereszténydemokrata Néppárt közös listájának, a Demokratikus Koalíció, valamint a Jobbik – Konzervatívok közös Heves vármegyei listájának nyilvántartásba vételéről.

Kisorsolták a pártlisták sorrendjét is

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

– A Momentum Mozgalom, a Második Reformpárt, valamint a Mi Hazánk Mozgalom szintén listákat állított határidőben és az aláírási íveket is leadta, melyeknek az ellenőrzése a területi választási iroda részéről a mostani ülés időpontjáig meg is történt. Úgy szól a jogszabály, hogy ezen listákat is sorsolni kell, a listák nyilvántartásba vételéről majd a sorsolást követően hoz döntéseket a bizottság – ismertette Barta Viktor.

A főjegyző közlése szerint a Magyar Szocialista Párt szintén határidőn belül adta le az ajánlóíveket, állított vármegyei listát. Esetükben a területi választási irodának az idő rövidsége miatt még nem volt lehetősége az ajánlásokat leellenőrizni. Mindettől függetlenül ezen lista esetében is részt vett a sorrendről döntő sorsoláson. A lista nyilvántartásba vételéről a bizottság később dönt.