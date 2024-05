Kedden a Fidesz-KDNP politikusainak országjáró kampánykörútja állomásaként Gyöngyösre látogatott Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője. A frakcióvezető a Mátra Múzeumban arról beszélt, hogy június 9-én egy olyan választás lesz Magyarországon, amelyre talán nem is volt még példa.

Kocsis Máté a Szókovács Péter beszélgetése a Mátra Múzeumban

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Talán nem is emlékszünk olyan esetre, hogy háború kérdésében kellett volna európai ügyekben szavazni, de most ez történik. Az elmúlt több mint két év orosz-ukrán konfliktusa, és az ahhoz való európai bizottsági hozzáállás megmutatta, hogy az Európai Unió gyökeresen megváltozott. Ma már nem a békét és a jólétet garantálja, hanem a háború és a visszaesés politikáját viszi, ezért mondjuk azt, hogy változás kell Brüsszelben. Változás kell, mert a brüsszeli elit, az európai nagy országok vezetői mind háborús pszichózisban vannak, mind olyan nyilatkozatokat tesznek, amelyek életveszélyesek. Veszélybe sodorhatják egész Európát. Bennünket magyarokat ez azért is érint jobban, mert a szomszédos országban zajlik a konfliktus, és nagyon nem szeretnénk, ha ez a konfliktus kiszélesedne. Azt meg végképp nem szeretnénk, ha a felelőtlen európai politikusok a III. világháború közelébe sodornák a kontinenst. Magyarországon is a belpolitikai vitáknak ez a fő témája, hiszen van egy világos állásponttal rendelkező kormányoldal, amely a béke pártján áll. Velük szemben felsorakoztak azok a jellemzően külföldről finanszírozott politikusok, akik a finanszírozójuk akaratának megfelelően a háború pártján állnak. Éppen ezért mondjuk azt, hogy aki a Fideszre szavaz, az a békére szavaz, a baloldalra leadott szavazatok ellenben a brüsszeli háborús központba kerülnek. Ezért arra kérünk mindenkit Gyöngyösön is, hogy a békepárti jobboldali jelöltekre szavazzanak nemcsak az európai parlamenti, de az önkormányzati választásokon is. Nem mindegy ugyanis, hogy mely városok vezetése lesz a háború álláspontján, és melyeké a béke álláspontján – hangsúlyozta Kocsis Máté.