– A varjúfélék általában korai költőfajok, többnyire áprilisban kezdik meg a költési időszakot és az nyár elejéig, közepéig tart. A holló például nagyon korán, akár március elején-közepén elkezd költeni, így jelenleg már repülős fiókái vannak. Normális esetben a varjúfélék sem olyan agresszívak, mint a budapesti állomány egy része, de teljesen normális, ha egy madár vagy más állat, a fiókás-tojásos fészekalját védi a potenciális ellenségtől. A „túlkapások” azzal is magyarázhatók, hogy a feldúsult állomány viselkedése megváltozik, úgynevezett közösségi sokkhatás léphet fel, ami ilyen agresszív irányt is vehet – árulta el az egyesület elnöke.

A madártámadásnak több oka is lehet

Kiemelte, hogy ha egy rendszer elemei nem természetesen alakulnak - például hiányzik a természetes predátor - akkor lépnek fel a problémák a fajoknál és erre világszerte is rengeteg példa van. Az agresszió minden élőlényben megvan változó mértékben és ezt különböző körülmények fokozhatják. Ezért van az, hogy félelemérzet esetén akár a rigók is támadhatnak emberre. Közismert, hogy néhány nappali ragadozó, mint a héja, a karvaly vagy az uráli bagoly agresszívan viselkedik a fészek közelében. Ezek azonban védett vagy fokozottan védett állatok, nem szabad őket háborgatni még költési időben sem. Költési időn kívül kisebb az agresszió, de zavaró körülmények ilyenkor is válthatnak ki támadó reakciót, ilyen lehet például egy tükröződő felület, melyben az állat magát látja, de azt egy betolakodó fajtársnak véli.

– Költési időszakban azért támadhatnak, mert el akarják riasztani a vélt támadót az utódoktól, melyeket mindenképp meg akarnak védeni. Ez egy evolúciós program, ha nem így lenne előbb-utóbb kipusztulnának. Ezen incidensek megelőzése érdekében mindenképpen illik elkerülni az ismert fészkeket vagy a frissen kikelt, de még gyámoltalan fiókákat. Azonban, ahogy már említettem, Hevesben szerintem nem kell tartani ilyen támadásoktól. Persze előfordulhatnak, de nagyon ritkán. Ezek a madarak is a természet részei, gyönyörűek, ráadásul igen intelligens állatok, érdemes gyönyörködni bennük – javasolta az MME bükki csoport elnöke, Szitta Tamás.