Ó-Szajlán június 1-én délután négy órakor rendhagyó költészeti estre invitálják az érdeklődőket a Szajlai Irodalmi Szalon szervezésében. Ezúttal Várady Szabolcs Kossuth-díjas költő s a MÁV Szimfónikus Zenekar művészei előadását tekinthetik meg, majd dr. Daubner György magánkutató, és Tóth Sándor történelemkutató egy történelmi pódiumbeszélgetésen a közelben található Attila-halom rejtélyéről és a Tarna völgy szakralitásáról mesélnek érdekes részleteket. Az irodalmi, történelmi kalandozásra szeretettel várnak mindenkit.

A Heves Megyei Hírlapban 2017 júniusában számoltunk be először arról, hogy a településen az elmúlt években rendszeresen megemlékeznek a hun legendáról, Attiláról. Szajlán a mai napig sokan hisznek abban, hogy a közelben található Nagyhalom a legendás hun vezér, Attila fejedelem maradványait rejti.

A faluban mindenki ismeri a helyhez fűződő legendát. A mendemonda valóságtartalmát a mai napig nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, viszont egyre többen gondolják úgy, hogy érdemes lenne tudományos magyarázatot találni a Nagyhalom rejtélyére.

A településen 2003-ban Csaba névnap alkalmából szervezték meg először a falunapot, ugyanis a helyi legenda szerint Attila fia, Csaba a Szajlán található Nagy Halom alá temettette apja földi maradványait. Akkor is sokan gondolták úgy, hogy a legenda, s a falu gyönyörű fekvéséből adódó turisztikai lehetőségeket jobban is ki lehetne használni. Azóta az álomból valóság lett, hiszen egy éve átadták azt a különleges tanösvényt, melynek része lett az Attila-halom is.

Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője már 2017-ben is úgy fogalmazott, hogy Attila fejedelem szellemi örökségét továbbvinni nagy felelősség és komoly feladat. Szajla várható fejlesztései közül kiemelte, hogy összeköttetésbe kerülhet a szomszédos Sirokkal, a Mátra, mint kiemelt turisztikai térség projekt keretében pedig az állítólag Attila hamvait rejtő halmot is feltárhatják.

Amit bizonyosan lehet tudni, hogy az Ó-Szajla határában lévő Attila-domb ellipszis alaprajzú. Szabályos formája miatt feltételezik, hogy mesterségesen kialakított képződmény. A halmot körárok övezte, amelynek nyomai ma is láthatók, s amelyet a korabeli népek a szellemek sírtól való távol tartására építettek. A legmagasabb részen egy nagyméretű kőhasáb található, ami utalás lehet a sírhelyre. Ez az itt élők emlékezete szerint valaha kőkereszt volt.