Koncert, kiállítás és motoros búcsú is lesz a hétvégén Hevesben

Ezen a hétvégén is számos rendezvény közül válogathatunk szűkebb hazánkban. A programok már pénteken megkezdődnek kiállítással és kulturális fesztivállal, s vasárnapra is marad még családi nap és gyermeknapi program is.

Idén is megrendezik a motoros búcsút Ecséden Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

PÉNTEK Eger: Május 24-én 17 órás kezdettel megnyílik Fekete-Lázár Dorottya, digitális grafikus kiállítása az Agria Park Galériában. Az eseményt megnyitja Teleki Klári művészetpártoló, galériavezető, közreműködik Lázár Barnabás rézfúvós zenei előadó. A kiállítás június 26-ig lesz megtekinthető. Halmajugra: Roma hagyományőrző kulturális fesztivál kezdődik május 24-én a településen, adta hírül dr. Lakatos Rozália polgármester. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló háromnapos önkormányzati rendezvényre látogatókat pénteken kiállítás megnyitása, roma lakodalom bemutatója, workshop és a Romani Design divatbemutatója várja. Szombaton főzőversennyel indul a nap, a résztvevőknek lecsót és bodagot kell készíteni. Lesz cigánytáncház, Ki mit tud?, este pedig Váradi Roma Café-koncert. A vasárnap gyermekprogramokkal telik, a fesztivált a Parno Graszt koncertje zárja. Ecséd: A lassan két évtizede minden évben megrendezendő 18. motoros búcsú kerékpáros és motoros zarándoklat idén május 24-25-én kerül sor a településen, a Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnánál. A rendezvény keretében a lelkiségi programok mellett előadások, pódiumbeszélgetés és hagyományőrző-, valamint sportbemutató programokkal készülnek a szervezők minden motoros zarándok és érdeklődő számára. SZOMBAT Eger: Május 25-én 17 órától a Legényes zenekar ad koncertet a Kepes Intézetben. A Legényes zenekar az egri zenei élet fiatal, lelkes, tehetséges népzenészeinek közösségéből álló együttes. A zenekar tagjainak pályafutása a Farkas Ferenc Zeneiskolában indult, számos elnyert díj és elismerés mellett 2020-ban Eger Csillaga-díját is megkapták a Fiatalok kategóriában. Szintén a vármegyeszékhelyen rendezik meg május 25-én délután fél öttől a II. Karnizs Csaba emlékkoncertet. Az esemény helyszíne a Dobó tér lesz, a fővédnök Habis László, Eger korábbi polgármestere. A fellépők között szerepel az Egri Obsitos Fúvószenekar és vendégei, a Felsőtárkányi Fűvószenekar és a Nyékládházi Ifjúsági Fűvószenekar. Poroszló: Tisza-tavi Lovas Majálist rendeznek a településen május 25-én, ahol fogathajtó verseny és lovas ügyességi verseny is várja az érdeklődőket a rendezvénytéren. Az egész napos lovas programok mellett kirakodóvásárral, ugrálóvárral, arcfestéssel, pónilovagoltatással, vásári- és szórakoztató programokkal is készülnek a szervezők. Felsőtárkány: A Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából május 24-én 10-től 11 óráig Esztáz-kői barlangtúrára várják az érdeklődőket a szervezők. A kicsi, de annál látványosabb cseppkövekben bővelkedő barlang Felsőtárkánytól 3,5 kilométerre, a Gyetra-völgyben – GPS koordináták: N 48,024897; E20,423876 – nyílik. A barlangban sem villanyvilágítás, sem betonjárda nincs, egy helyen létra segíti a közlekedést. A barlang hőmérséklete 9-10 fok körül alakul, vizes-sáros és száraz szakaszok egyaránt találhatóak. A látogatáshoz sisak, fejlámpa szükséges, melyet a túravezetők biztosítanak a résztvevők számára, a rövid túra résztvevőinek ezeken kívül csak túraruházatra van szüksége. A barlangban töltött idő 30 perc. A túrákon mindenki a saját felelősségére vehet részt. Gyöngyös: Május 25-én koncertekkel és gyermekprogramokkal színesített Családi és Egészségügyi Szűrőnapot szervez a Városom, szeretlek Egyesület 10 és 19 óra között a Platán, a Hertelendy és a Verseny utcák határolta parkban. A nap folyamán lehetőség lesz vércukorszint-, vérnyomás-, koleszterin- és PSA-mérésre, tüdőszűrésre és életmód-tanácsadásra. A színpadon fellép Kocsis Tibor, a Dan Miller Duo, vendég lesz Katus Attila aerobikedző. A gyermekeket ugrálóvár, népi játékok és Juhász László Lalaby zenés gyerekműsora szórakoztatja. A mátraaljai településről indul május 25-én a XIX. Mátrai Csillagok Éjszakai Teljesítménytúra, amelyen a szervezők tájékoztatása szerint a Mátra szépségei mellett önmagunkat is megismerhetjük. A túra útvonala Gyöngyös - Sár-hegy - Szent Anna kápolna - Mátrafüred - Kozmáry kilátó - kerékpárút - Gyöngyös, a táv pedig 14,14 kilométer, a szintidő hat óra. Karácsond: Élő rocktörténeti koncertet rendeznek a településen május 25-én 18 órától, a Művelődési Házban. Az eseményen kulisszatitkok és történetek is elhangzanak a '60-as, '70-es, '80-as, '90-es évekből a tapasztalt dalszövegíró és könnyűzene oktató Hegyi György vezetésével és a legendás zenekar közreműködésével. VASÁRNAP Eger: Az Egri Lokálpatrióta Egylet szervezésében családi napot tartanak május 26-án a lajosvárosi templom kerjében. Az esemény délelőtt fél 11-től misével kezdődik Koós Ede atya celebrálásában, majd 11.30-tól fellép Baráth Zoltán színművész. 13 órától finom gulyáslevessel is várják a megjelenteket. Ugyancsak Egerben városi gyermeknapot is rendeznek május 26-án. A rendezvényt az Érsekkertben rendezik, délelőtt 10 órától egészen délután négyig várják a családokat a különféle programokra. Poroszló: Május 26-án a településen is gyermeknapi programokkal várják a családokat és az érdeklődőket. A programok délelőtt 10 órától kezdődnek a rendezvénytéren, s egyebek mellett lesz kispályás gyerekfoci, arcfestés és a légvárat is kipróbálhatják a gyerekek. A programok 15 órakor zárulnak.

